Казахский бизнесмен Султанбек Бакиров провел встречу с главой Согда Раджаббоем Ахмадзода. По ее итогам достигнута договоренность о выделении ему на территории области 50 гектаров земли для посадки тутовника.

​​​​​​​Казахский бизнесмен заверил главу Согда в том, что в год на севере Таджикистана можно получать два урожая шелкопряда, сообщает пресс-служба главы Согда.

«Бакиров также заявил о своем намерении вложить инвестиции в развитие коконоводства на севере Таджикистана и наладить производство конечной продукции на территории Согда», - отметили в согдийской обладминистрации.

В конце ноября спикер нижней палаты парламента республики Шукурджон Зухуров заявил, что ежегодно предоставляемые правительством Таджикистана коконоводам налоговые льготы не всегда являются эффективными.

«В 2018 году по предложению правительства парламент Таджикистана предоставил налоговые льготы коконоводам страны, но эффект был отрицательным: так, если в 2017 году в стране было произведено 880 тонн шелкопряда, то после предоставления льгот в 2018 году было произведено на 140 тонн меньше», - отметил тогда спикер.

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