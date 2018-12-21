Узбекистан упростил правила транзитных перевозок через свою территорию: срок, в течение которого грузовые автомашины должны выехать из страны, продлен до пяти дней вместо трех дней со дня въезда.
За просрочку водители, которые по каким-то причинам задерживались на узбекской территории, должны были платить штраф в размере $70 за каждый «лишний» день, сообщает CA-NEWS (UZ).
Кроме того, открыто 47 новых маршрутов, предназначенных для транзитного передвижения иностранных автоперевозчиков по территории Узбекистана. Наибольшее количество из них доступно при въезде с границы Таджикистана (18 маршрутов) и Туркменистана (12 маршрутов).
Мурод Хасанов, водитель фуры, который возит фрукты из Таджикистана в российский город Барнаул через узбекскую территорию, рассказал, что несколько лет назад из-за поломки машины ему пришлось остаться в Узбекистане почти целую неделю. «На границе с Казахстаном узбекские пограничники меня оштрафовали на почти $300», - рассказал он изданию.
В августе 2017 года Узбекистан предоставил Таджикистану скидку в 40% на транзит грузов по железной дороге через свою территорию. Компания «Узбекистон темир йуллари» после проведенного мониторинга грузопотоков, решила значительно снизить тарифы своим таджикским коллегам.
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Азиз1
Очень хорошая новость! Давно ждал народ !