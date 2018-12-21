Интернет стал неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Digital-сфера развивается ежесекундно, принося еще больше удобств в жизнь каждого цифрового пользователя. Как инновационная компания, Tcell стремится в своей работе внедрять инновационные и передовые технологии, для еще более крепких и доверительных отношений со своими клиентами. Одно из ключевых направлений работы компании – развитие цифровой (digital) среды Таджикистана и внедрение в глобальную сеть разнообразного локального таджикского контента.

В начале наступающего 2019 года компания Tcell запустит большой инновационный проект, цель которого – развитие digital-сферы в Таджикистане. В ходе проекта участники будут реализовывать 4 крупных digital-проекта: полезные приложения социальной направленности. Все эти приложения будут наполнены локальным контентом, который восполнит информационные пробелы о Таджикистане в глобальной сети.

Одно из приложений, основы которого уже находятся на стадии разработки, будет называться «Tajik attractions» (с английского – «Таджикские достопримечательности»). В приложении будет содержаться объемный каталог исторических, культурных, архитектурных, природных достопримечательностей по всей территории Таджикистана. Приложение будет интересно всем гостям нашей страны, и всем нашим соотечественникам, стремящимся узнать больше о нашей Родине или отправляющимся в путешествие в другой регион Таджикистана. Разрабатывая приложение «Tajik attractions», Tcell вносит свой вклад в укрепление туристической привлекательности Таджикистана и стремиться сформировать позитивный образ Таджикистана на международном уровне.

В 2018 году, Tcell реализовал большое число цифровых проектов. Наиболее заметным и полезным для клиентов компании стал телекоммуникаций Чат-бот в мессенджере Telegram для автоматизированного обслуживания клиентов. В главном меню Чат-бота пользователю предлагается поддержка в следующих категориях: «Тарифы», «Услуги», «Сервисы», «Интернет», «Личные данные», «Пополнение баланса», «Офисы на карте», «Роуминг», «Акции», «Мобильные приложения», «Магазин», «Вакансии». При выборе интересующей категории, Чат-бот предоставляет всю необходимую информацию, дает все необходимые команды для подключения/отключения тарифа, опции или сервиса, команды проверки баланса или остатка мегабайтов. При необходимости, Чат-бот открывает официальный сайт компании с более расширенной информацией по интересующему вопросу, или дает ссылку на скачивание приложений «Мой Tcell» и «Чи Гап» в App Store или Google Play. Для работы с чат-ботом Tcell перейдите по ссылке https://t.me/tcellchat_bot или в строке поиска мессенджера Telegram введите @tcellchat_bot и начните диалог.

Пользователи социальных сетей Facebook, VK и Одноклассники в 2018 году играли в Tcell Games – виртуальную интеллектуальную игру. Tcell Games – полезное времяпровождение, где, кроме подарков, можно получить новые знания в самых различных областях: География, Спорт, История, Искусство, Таджикистан, Музыка, Кино, Культура и многих других. Полученные в игре баллы можно обменять на подарки: Пакеты МБ интернет-трафика, Пакеты минут для звонков по стране, а также сувениры.

В 2018 году, Tcell стал первым оператором мобильной связи, который присоединился к глобальной акции «Black Friday» («Черная пятница»), объявив в социальных сетях для своих абонентов беспрецедентную скидку: интернет-пакеты по акции можно было приобрести со скидкой в 50%!

Компания Tcell – лидер в сфере по количеству подписчиков в социальных сетях. Пользователи социальных сетей подписываются на страницы Tcell благодаря интересному контенту, который генерирует компания. Также, Tcell регулярно радует своих подписчиков розыгрышами и конкурсами на страницах – здесь можно выиграть пригласительные билеты в кино, пакеты мегабайт для пользования интернетом и другие полезные призы.

На странице Tcell в Facebook работает функция по продаже номеров и услуг. Абонентам не обязательно приходить в центр обслуживания, чтобы оставить заявку на приобретение «красивых» номеров – их можно приобрести, совершив пару кликов на странице Tcell. А еще, ознакомиться и приобрести нужный тарифный план от Tcell, можно в крупнейшем интернет-магазине Таджикистана – https://somon.tj/, где расположен специально созданный «Магазин Tcell».

Развитие цифровой digital сферы является одним из главных приоритетов работы компании. Развивая инновационный потенциал, увеличивая таджикский контент в глобальной сети, используя современные технологические возможности, компания вносит свой вклад в развитие общества в целом.

Facebook: https://www.facebook.com/tcell.tj/

Instagram: https://www.instagram.com/tcell.tj/

VK: https://vk.com/tcell

OK: https://ok.ru/tcell.tj

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.