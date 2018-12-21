Стали известные некоторые подробности о бунте в колонии, произошедшем в ночь на 8 ноября в Худжанде. По словам источника «АП» в прокуратуре области, осужденные колонии №3/3 знали, что погибнут и сознательно шли на это.

«Перед бунтом они прочитали сами по себе джанозу, а после объявили джихад против сотрудников колонии, - говорит источник. – То есть они прекрасно знали, что идут на смерть».

По его словам, объявленный джихад в этой колонии никто не отменял, поэтому с высокой степенью вероятности, бунт может повториться.

Эксперты «АП» отмечают, что причинами для бунта заключенных в Таджикистане и, в частности, в данной колонии, могут быть несправедливость и даже жестокое отношение со стороны сотрудников колонии по отношению к заключенными. О колонии №3/3 ходят слухи, что местный начальник был известен тем, что применял пытки по отношению к «провинившимся» сидельцам.

Однако, судя по всему, данная версия не рассматривается. По крайней мере, официально власти заявили (заявление сделал глава МИД страны Сироджиддин Мухриддин), что в бунте в худжандской колонии в основном участвовали заключённые, осуждённые за терроризм.

«Во время беспорядков был обезврежен 21 бунтовщик, - заявил он и отметил, что в бунте участвовали, в том числе, сторонники террористической группировки ИГИЛ.

Другими словами и за неимением официальной информации, пока инцидент в колонии выглядит, как бунт радикально настроенных заключенных, террористов и экстремистов.

Радикалы наступают?

В некоторой степени это мнение поддерживают и эксперты. Так, в интервью «АП» они сообщали, что осужденные по статьям за экстремизм заключенные являются не только авторитетами в таджикских зонах, но и вплотную занимаются пропагандой радикально-исламистских идей среди других осуждённых.

- Инцидент в худжандской колонии не первый случай, когда участниками, или даже зачинщиками беспорядков становятся граждане, осужденные за экстремизм или терроризм. Началось все в 2015 году с первыми комбатантами (лицо, принимающее непосредственное участие в боевых действиях в составе вооружённых сил одной из сторон международного вооружённого конфликта, - ред.) в тюрьмах, - говорит таджикский эксперт.

По словам специалистов, в прошлом году за экстремизм и терроризм в Таджикистане, было осуждено около пяти сотен человек.

- Но из них примерно около сотни реально радикализированные, другие люди случайные, по глупости где-то, что-то перепостили, или держали какую-то запрещенную литературу, а может даже по факту невиновные, - говорит эксперт. – Вот эти случайные - тоже большая группа риска.

Они считают, что их несправедливо осудили, они обижены на власть, а, следовательно, более восприимчивы к радикальным взглядам, и тут, пожалуйста, в наших местах лишения свободы есть, от кого учиться.

Комиссия работает, но информации нет

Между тем, более 20 заключенных худжандской колонии строгого режима №3/3, участвовавших в ноябрьском бунте, проведут в карцере от трех до шести месяцев, сообщил Радио Озоди источник, знакомый с ходом расследования беспорядков в исправительном учреждении.

«Многие из тех, кого перевели в карцер, в прошлом были боевиками группировки «Исламское государство». Обычно провинившиеся заключенные проводят в карцере до трех дней. Но руководство колонии решило строго наказать тех, кто участвовал в бунте. В карцере они будут находиться от трех до шести месяцев. Среди них есть и заключенные, склонные к побегу»,- сказал источник радио.

Для расследования ЧП в колонии была создана специальная следственная группа, которую возглавляет один из заместителей Генпрокурора.

За полтора месяца, прошедшие со дня бунта, стало известно, что в отношение семи сотрудников колонии возбуждены уголовные дела за халатность во время исполнения ими своих служебных обязанностей.

Речь идет о начальнике колонии Файзулло Сафарзода, начальнике отдела по обеспечению правопорядка Дилшоде Собирове и ещё пяти сотрудниках. Они были арестованы.

Больше никакой информации нет.

Во время бунта, по официальным данным, был обезврежен 21 бунтовщик, по неофициальным – более 50-ти.

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