Спасательный отряд быстрого реагирования Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан по городу Душанбе вытащил из реки Душанбинка "Волгу".

ЧП произошло накануне на окраине столицы: водитель сам позвонил в КЧС, и сообщил, что автомашина марки ГАЗ 31-02 съехала в реку.

Предварительная причина инцидента - водитель автомобиля просто забыл поставить машину на ручной тормоз, поэтому "Волга" и скатилась в воду.

Никто не пострадал - людей в салоне автомобиля не было, сообщает пресс-центр КЧС.

"Сотрудникам городского поисково-спасательного отряда, для извлечения автомобиля с наименьшими повреждениями, пришлось вручную убирать камни, вырезать кустарники, а затем при помощи лебедки вытягивать машину из реки", - отметили в пресс-центре.

Там призвали таджикских водителей к бдительности и осторожности.

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