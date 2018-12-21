Антикоррупционное ведомство Таджикистана совместно с Агентством государственной службы при президенте республики разрабатывают законопроект «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных служащих», который будет направлен на снижение коррупционных рисков среди госслужащих страны.

Законопроект находится на стадии согласования с министерствами и ведомствами Таджикистана и сегодня говорить о конкретной дате его рассмотрения в парламенте страны преждевременно, заявила "АП" начальник управления профилактики коррупции Агентства по государственному финансовому контролю борьбе с коррупцией республики Нигора Мукими.

"Законопроект будет направлен на предотвращение действий чиновников, которые ставят личные интересы превыше государственных и общественных и принимают решения, противоречащие интересам народа и государства", - сообщила "АП" сотрудница Агентства государственной службы при президенте Таджикистана Рисолат Сайфиддинова.

По мнению разработчиков, законопроект не позволит госслужащему любого ранга в ходе выполнения своих служебных обязанностей преследовать свои частные, финансовые или коммерческие интересы или интересы членов своей семьи.

Целью законопроекта является сокращение числа случаев, при которых должностные лица оказываются в ситуации, которая ведет к коррупции.

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