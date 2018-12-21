В Таджикистане к длительным срокам лишения свободы приговорены трое жителей Рашта, которые 20 лет тому назад расстреляли своего земляка.

Жители Раштского района Мадад Ятимов, Иброхим Каххоров и Саидмурод Абдурахмонов приговорены Верховным судом Таджикистана за убийство, совершенное в средине сентября 1998 года: они ворвались в дом жителя кишлака Ялдамич Раштского района Акбара Махмадова и расстреляли его из автомата Калашникова, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Таджикистана.

Приговором судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Таджикистана М. Ятимов приговорен к 22 годам лишения свободы, И. Каххоров и С. Абдурахмонов проведут за решеткой по 20 лет каждый

Осужденные будут отбывать наказание в колонии усиленного режима.

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