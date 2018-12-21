Таджикистан занял 124 место среди 161 страны в рейтинге лучших стран для ведения бизнеса (Best Countries for Business), составленном Forbes.

Первое место в рейтинге второй год подряд занимает Великобритания. За ней следуют Швеция, Гонконг, Нидерланды, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария.

Что касается стран СНГ, Грузия занимает 44, Россия - 55, Казахстан - 65, Азербайджан - 70, Армения - 87, Беларусь - 88, Узбекистан -105, Кыргызстан -108.

Таджикистан на последнем месте из стран постсоветского пространства - 124.

Forbes составляет рейтинг лучших стран для ведения бизнеса, оценивая 161 страну по пятнадцати различным факторам, которые включают в себя: права собственности, степень внедрения инноваций, уровень налогообложения, технологии, уровень коррупции, свободу (личную, торговую и финансовую), бюрократизм и защищенность инвесторов. Все категории равны по значимости.

При оценке используются опубликованные отчеты Всемирного банка, компаний Aon и Marsh & McLennan, Всемирного экономического форума, ООН и других организаций.

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