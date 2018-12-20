Владимир Путин 20 декабря провел ежегодную, 14-ю, пресс-конференцию. В течение четырех часов президент России отвечал на вопросы журналистов: на нее было аккредитовано 1702 журналиста из разных городов и стран. Глава российского государства ответил на вопросы политического, экономического и социального характера.

Многих волнует личная жизнь президента РФ, который несколько лет назад развелся с супругой Людмилой, отмечает Лента.ру.

Один из журналистов задал вопрос Путину, собирается ли он вновь вступать в брак. Последовал ответ:

«Как порядочный человек когда-то должен буду это сделать».

Путин в свою очередь спросил у представителя СМИ, состоит ли он в браке. Журналист сказал, что женат и не жалеет.

«Он женат и хочет, чтобы мне было точно так же, как ему», — добавил Путин.

Владимир Путин в течение 30 лет состоял в браке с Людмилой Путиной. В начале июня 2013 года они объявили о разводе. У них две дочери — Мария и Екатерина.

В апреле 2016 года президент в ходе прямой линии рассказал, что сохранил добрые отношения с бывшей супругой. Он также добавил, что она довольна своей жизнью.

Он рассказал о дочерях: они не занимаются ни бизнесом, ни политикой. «Я ими горжусь. Мои дочери говорят на трех европейских языках, на восточных. Не просто говорят, а пользуются ими в работе», — заявлял Владимир Путин.

А летом 2017 года Путин сообщил о том, что у его дочерей тоже есть дети. «Что касается внуков, то кто-то уже ходит в детский сад. Я не хочу, чтобы они росли «принцами крови», хочу, чтоб нормальными людьми выросли. Стоит мне только сказать возраст, имя, как они будут идентифицированы. Все у меня нормально, я прошу понять меня правильно. Второй внук недавно родился», — рассказывал президент России.

В одном абзаце

Между тем, Медуза cобрала в одном абзаце все ответы российского президента на большой пресс-конференции:

Россиянам тяжело, а экономике нужен рывок (хотя она и делает успехи). Пенсионная реформа неизбежна. Как во Франции протестов в России не будет, потому что правительство заморозило цены на бензин. На Украине создали «объединенную раскольническую церковь Стамбульского прихода»; местные власти устроили провокацию в Керченском проливе и рассчитывали, что кто-то из украинских моряков погибнет. Да и вообще во всей Украине так же плохо, как в Донбассе (хотя товарооборот между Россией и Украиной растет). В мире процветает русофобский подход, потому что никто не хочет, чтобы Россия стала конкурентом. С Турцией связи хорошие, с Арменией тоже, с Китаем отличные, а вот российско-британские отношения в тупике. И еще мы знаем, где находится штаб, который хочет управлять миром — и он не в Москве. Со здоровьем у меня все в порядке (хотя в межсезонье бывает грипп), а Евгений Пригожин — не мой повар, потому что все мои повара служат в ФСО. Делает ли ЧВК «Вагнер» что-то незаконное — это надо спросить у Генпрокуратуры.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь