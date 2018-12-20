Душанбе в этом году стал первым городом в Центральной Азии, где зажгла свои огни новогодняя красавица. Впервые в истории страны ёлка стала самой высокой - 28 метров. Однако, в ЦА выше нее оказались елки в Ташкенте - 35 метров, а самая высокая елка в регионе в этом году - в Туркменистане - 38 метров.
Мы предлагаем вам посмотреть на новогодних красавиц, установленных в столицах региона.
Ашхабад
В Ашхабаде новогодняя красавица установлена на площади перед культурно-развлекательным центром «Älem». Высота елки вместе с украшающей ее верхушку 8-конечной звездой с цифрой «2019» составляет 38 метров.Организаторы преобразили площадь «в сказочную восточную страну», взяв за основу собранные в книге Гурбангулы Бердымухаммедова туркменские народные сказки и предания. Установленные на площади фигуры и светодиодные композиции воспроизводят сцены с героями этих сказок.
Ташкент
Главная новогодняя ёлка Узбекистана зажжет свои огни сегодня. Она установлена в Ташкенте на проспекте Мустаклик (Независимости). Ее высота составляет 35 метров. Рядом с главной ёлкой также установлены 8 метровые маленькие ёлки.
Душанбе
Главная ёлка Таджикистана стала в этом году самой высокой в истории страны: ее высота составила 28 метров, в диаметре у основания она достигает 13 метров. Как и в прошлом году, главная ёлка страны стала светодиодной: на ней установлены светодиодные лампы четырех цветов. Новогоднюю красавицу украшают 14 тыс. игрушек. Нынешняя ёлка выше и шире ёлки предыдущего года на 2 метра.
Бишкек
Главную новогоднюю ёлку Кыргызстана зажгли в Бишкеке вечером 10 декабря. Высота искусственной ели составила 25 метров, диаметр - 12 метров. На каркасе закрепили 2400 хвойных веток, а украшают елку 350 игрушек, узоры из дюралайта в 4900 погонных метров, светодиодная гирлянда и мишура (по 240 метров).
Астана
В Астане главную ёлку Казахстана зажгли 18 декабря. В этом году 25-метровую зеленую красавицу установили на территории выставки EXPO-2017. Для оформления новогодней елки было использовано более 200 снежинок, 1200 разноцветных шаров и 4000 метров гирлянд.
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