До Нового года остались считанные дни, а еще столько нужно успеть сделать. Чтобы не пропустить что-то из важных дел, мы составили для вас чеклист.

- Сделать дома генеральную уборку, постирать шторы, почистить ковры

- Украсить дом к Новому Году

- Купить всем подарки

- Решить чем угощать нагрянувших гостей

- Составить новогоднее меню

- Купить продукты для Новогоднего стола (красной икры и мандаринов)

- Приготовить салаты

- Купить наряд себе и своим домочадцам

- Отвезти ребенка на Новогодний утренник

- Решить, чем занять себя и детей в праздники (чтобы наверняка встать с дивана)

- Подготовить новогоднюю программу с музыкой и конкурсами

- Жарить, варить, парить. Запечь утку с яблоками (или что-то другое, что вы любите)

- Обзвонить всех родных и поздравить с наступающим Новым годом

- Составить список целей на 2019 год

Последний и самый важный пункт

Проигнорировать все пункты выше, кроме поздравлений родных, купить путевку в Египет и встретить Новый год там.

Компания «Скай тур» предлагает 10 дней незабываемого отдыха в лучших отелях Египта по самым выгодным ценам. Прямой рейс из Душанбе в Шарм-эль-шейх состоится уже 29 декабря.

В стоимость тура входит:

- перелет туда и обратно

- групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт

- проживание в отеле

- питание «Все включено»

- новогодний Гала ужин

Подробнее вы можете узнать по телефонам (+992 37) 221 50 50, (+992 37) 227 50 50, на официальной странице «Скай тур» в Facebook, или по адресу город Душанбе, ул. М.Турсунзода, 45, 1 этаж (Бизнес-центр «Пойтахт» рядом со стадионом Спартак).