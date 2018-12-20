До Нового года остались считанные дни, а еще столько нужно успеть сделать. Чтобы не пропустить что-то из важных дел, мы составили для вас чеклист.
- Сделать дома генеральную уборку, постирать шторы, почистить ковры
- Украсить дом к Новому Году
- Купить всем подарки
- Решить чем угощать нагрянувших гостей
- Составить новогоднее меню
- Купить продукты для Новогоднего стола (красной икры и мандаринов)
- Приготовить салаты
- Купить наряд себе и своим домочадцам
- Отвезти ребенка на Новогодний утренник
- Решить, чем занять себя и детей в праздники (чтобы наверняка встать с дивана)
- Подготовить новогоднюю программу с музыкой и конкурсами
- Жарить, варить, парить. Запечь утку с яблоками (или что-то другое, что вы любите)
- Обзвонить всех родных и поздравить с наступающим Новым годом
- Составить список целей на 2019 год
Последний и самый важный пункт
Проигнорировать все пункты выше, кроме поздравлений родных, купить путевку в Египет и встретить Новый год там.
Компания «Скай тур» предлагает 10 дней незабываемого отдыха в лучших отелях Египта по самым выгодным ценам. Прямой рейс из Душанбе в Шарм-эль-шейх состоится уже 29 декабря.
В стоимость тура входит:
- перелет туда и обратно
- групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт
- проживание в отеле
- питание «Все включено»
- новогодний Гала ужин
Подробнее вы можете узнать по телефонам (+992 37) 221 50 50, (+992 37) 227 50 50, на официальной странице «Скай тур» в Facebook, или по адресу город Душанбе, ул. М.Турсунзода, 45, 1 этаж (Бизнес-центр «Пойтахт» рядом со стадионом Спартак).
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