Наши читатели и коллеги-журналисты из других стран недоумевают: «За что вас блокируют, у вас же на сайте нет антиправительственных материалов?» Это правда, жестких материалов с критикой правительства у нас нет или почти нет. Несмотря на все трудности, мы пытаемся сотрудничать с властью, активно освещать деятельность главы государства, правительства, парламента, администрации Душанбе. И готовы делать это дальше.

Тогда почему блокируют?

Мы не знаем точно, но есть версии. Вот первая. Несколько раз мы отказывались публиковать материалы, которые нам предлагали напечатать некоторые государственные структуры. Отказывались, потому что уважаем свою профессию и наших читателей, а эти материалы считаем далёкими от журналистики. По странному совпадению после каждого отказа наш сайт оказывался «в блоке» на территории Таджикистана.

Если между нашим отказом и блокировкой сайта действительно есть связь, то Таджикистан – это, пожалуй, единственная страна в мире, в которой независимые сайты блокируют не за то что они печатают, а за то что отказываются печатать.

И если это правда, то очень грустная правда. Во-первых, потому что люди, отключающие нам «рубильник», идут против закона. А это опасно, когда государственная структура сама нарушает законодательство.

Во-вторых, потому, что такая практика нарушает международные обязательства, которые взял на себя Таджикистан.

Блокировка самого популярного в стране и в целом лояльного сайта является нерациональной с точки зрения интересов государства, подставляет МИД, правительство, главу государства, все наше общество, которые пытаются укрепить репутацию Таджикистана, как ответственного члена мирового сообщества. Кому это нужно?

Коллектив «Азия-Плюс» - законопослушные граждане своей страны. Мы хотим, чтобы наши дети жили в правовом государстве, поэтому сами стараемся соблюдать закон. Если власти официально пропишут в законе, что должны печатать таджикские журналисты и чего они не должны делать, мы будем соблюдать этот закон. Будем работать по принятым официальным правилам. Или закроемся, если посчитаем, что эти правила противоречат нашим жизненным и профессиональным принципам.

Версия вторая. Наш сайт недоступен в Таджикистане по техническим причинам, потому, что произошел сбой в серверах одновременно у всех провайдеров страны. Если это так, то мы ждем, что вскоре все «серверы и провода» отремонтируют и наш сайт будет снова доступен в жителям республики.

Кстати, несмотря на все проблемы с доступом, сайт «Азия-Плюс» и сегодня остается самым посещаемым информационным ресурсом Таджикистана. Мы этим гордимся - наша аудитория остается с нами, читает нас, верит нам. И мы очень дорожим этим доверием, не хотим его потерять.

_____________________________________________

Дорогие читатели!

Пока наш сайт остается недоступен на территории страны, мы развиваемся в соцсетях. Читайте наши новости и репортажи там, где вам удобно! Вот инструкция:

Наши новости вы можете читать на нашем странице в Фейсбуке, здесь https://www.facebook.com/newstj/.

Все новости можно читать на нашем телеграм-канале https://t.me/asiaplus (на канал легко подписаться, все новости можно читать прямо с него, блокировки его не касаются).

Также можно подписаться на наш Дзен-канал https://zen.yandex.ru/newstj.

Если хотите читать новости одной строкой, с хорошей картинкой, подписывайтесь на наш канал в Инстаграм https://www.instagram.com/asiaplustj/.

Также у нас есть отдельный канал в Одноклассниках https://ok.ru/asiaplus.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Спасибо, что вы с нами!