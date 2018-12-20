Таджикистан – единственная страна СНГ, которая представлена в финале конкурса «Mr.Dubai». 26-летний уроженец Душанбе Сафарали Самадов был отобран для участия в нем из сотен других претендентов. За звание лучшего ему придется побороться с представителями Индии, Румынии, Марокко, Египта, Сирии, Нигерии и Ливана.

Конкурс «Mr.Dubai» проводится с 2011 года. Ежегодно сотни мужчин «города холостяков» регистрируются на сайте организаторов конкурса, чтобы их отобрали для кастинга.

Победителя определит голосование на официальной странице организаторов.

На сегодняшний день Сафарали Самадов занимает 10-е место из 16-ти финалистов. За него проголосовано 58 человека.

Пока лидирует в голосовании представитель Индии с 440 голосами.

Сафарали окончил Таджикский национальный университет по специальности «Международные экономические отношения». Он попробовал себя в качестве предпринимателя, журналиста, работал в международной организации, но, однажды побывав в Дубае, решил остаться там надолго.

Сейчас работает в компании международных брендов старшим консультантом по продажам.

- Анкету я не заполнял, - признается Сафарали. – Организаторы напрямую пригласили меня на кастинг, написав личное сообщение в социальной сети Facebook. Оказывается, они давно следили за моими фотографиями и публикациями.

Он рассказывает, что в этом году кастинг продолжался на протяжении двух недель: в нем приняло участие более 220 кандидатов.

Лишь 50 человек были отобраны к первому туру, в котором претенденты на звание самого привлекательного мужчины принимали участие в фотосессиях, видеосъемках, специальных тренировках и обучению модельных навыков и способностей.

- К полуфиналу конкурса были допущены 30 кандидатов. За нашими результатами пристально наблюдало жюри, которое отобрало к финалу 16 человек. К счастью, в их числе был я, - рассказывает Сафарали.

Он признается, что все претенденты на победу – достойные соперники, поэтому не может сказать, что обязательно станет победителем, но он старается изо всех сил, и верит в себя.

Организаторы заявляют, что основная борьба начнется с 4 января. Участники конкурса примут участие в крупном показе мод: Street wear (уличная одежда), beach wear (пляжная одежда) и Party wear (одежда для вечеринок).

- Все модельные конкурсы предусматривают дефиле в купальниках. У нас, к счастью, такого шоу не будет. Будет просто фотосессия.

Финалисты также примут участие в интеллектом в конкурсе «вопрос-ответ» и конкурсе талантов, в котором Сафарали будет петь. Он исполнит он две песни: на таджикском и английском языке.

Как бы не завершился конкурс, Сафарали хочет продолжить свою карьеру в индустрии моды. И уже получил приглашения для участия на международных конкурсах Mr. International и Mr.Global в Таиланде.

Победителя, кроме славы и поклонниц, ждет главный приз, о котором организаторы и спонсоры пока не говорят. Известно лишь одно: это будет денежный приз, возможность подписать договор с лучшими агентствами Дубая и получить приглашение на всемирные модельные конкурсы.

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