Таджикистан в наступающем году потратит на промышленность и строительство всего 0,6% бюджетных средств. При этом власти заявляют о превращении республики уже к 2030 в индустриально-аграрную страну.
Общий объем расходов государственного бюджета в 2019 году установлен в сумме свыше 24,1 млрд. сомони. Расходы на промышленность и строительство в будущем году запланированы в размере чуть более 156 млн. сомони ($17 млн.). В процентном соотношении в совокупных расходах бюджета на долю этих двух важных секторов экономики приходится, как и в нынешнем году, 0,6%.
Для сравнения, на культуру и спорт в наступающем году будет направлено более 760 млн. сомони, а в графе «другие расходы», которые нам так и не удалось «расшифровать», стоит цифра более 2,5 млрд. сомони.
Претензии на индустриально-аграрное государство
Правительство намерено уже в ближайшее десятилетие превратить Таджикистан в индустриально-аграрное государство. Об этом говорится в принятой в 2016 году Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года.
Планируется наращивать промышленные и энергетические мощности, сокращая зависимость экономики страны от сельского хозяйства.
В качестве источников для реализации Стратегии рассматриваются средства государственного бюджета страны в размере $56,1 млрд., то есть ежегодно по $3,7 млрд.
Доля сельского хозяйства в ВВП республики колеблется за последние годы в диапазоне 20-25%, а промышленности – не более 17%.
«Доля промышленности в странах с индустриально-аграрным типом экономики преобладает над долей сельского хозяйства. Но это не означает, что нам нужно сократить сельскохозяйственное производство. Наоборот, необходимо существенно расширить и увеличить выпуск промышленной продукции, которая должна не только удовлетворять внутренний рынок страны, но и быть конкурентоспособной на внешних рынках. А чтобы добиться этого, для начала нужно имеющиеся денежные средства направить на строительство промышленных предприятий, а не на достойное проведение культурно-массовых мероприятий», - считает экономист Шавкат Каримов.
Одним из наиболее ярких примеров экономики индустриально-агарного типа в современном мире выступает Бразилия. На промышленность в этой стране приходится порядка 40% национального производства, а на сельское хозяйство – около 15%.
По словам доктора экономических наук, профессора Нуриддина Каюмова, нужно задуматься над развитием реального сектора экономики, прежде всего, промышленности.
Он отметил, что индустриально-аграрный в Советское время Таджикистан превратился за годы независимости в аграрно-индустриальную республику, что является тупиковым путем развития. «Это является поводом для соответствующих структур, в первую очередь, экономической направленности, задуматься над вопросами восстановления промышленности республики. У нас существует дешевая рабочая сила, есть достаточно сырья. Нужно только соответствующим структурам работать над этим», - заключил профессор.
Надежда на бизнес?
Некоторые полагают, что власти планируют развивать промышленную отрасль страны за счет частного сектора.
Для реализации Национальной стратегии развития власти надеются привлекать частные инвестиции в размере $55 млрд.
Однако инвесторы, кроме, пожалуй, стойких китайцев, особо не стремятся вкладывать свои средства в экономику республики.
Специалисты связывают эту тенденцию существующими в стране условиями для ведения бизнеса.
По словам экономиста Всемирного банка Уильяма Сайца, республике необходимо проведение реформ для кардинального изменения делового климата.
Он подчеркнул, что в последнем докладе Всемирного банка Doing Business Таджикистан находится в нижней части рейтинга - на 123-ом месте.
«Это говорит о том, что Таджикистан сильно отстает от других стран. Достижение намеченных в экономической части Национальной стратегии развития Таджикистана результатов напрямую зависит от достаточно эффективной работы в этом направлении», - сказал «АП» экономист.
В связи с этим, по его словам, превращение Таджикистана в индустриально-аграрную страну, скорее всего, тяжело будет достичь.
«Она, конечно, реализуема, но для этого нужно будет прикладывать большие усилия», - добавил Уильям Сайц.
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