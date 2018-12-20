Из-за фуры, застрявшей на выходе из тоннеля "Истиклол", там образовался затор на два часа.

Образовавшиеся в результате снегопада и камнепада заторы на автодороге Душанбе-Худжанд устранены, движение автомашин осуществляется в обе стороны, сообщили «АП» в «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД” (IRS).

По данным источника, на дорогах дежурит необходимая техника, в том числе, снегоуборочная.

«Грузовые машины пропускаются при наличии металлической цепи для колес, в остальном все работает в штатном режиме, погодные условия тоже нормальные», - сообщили в компании.

Накануне движение на трассе Душанбе-Худжанд усложнили камнепад и сильный снег, начавшийся в среду вечером.

Сотни машин, в большинстве - большегрузные, образовали заторы. Около двух часов машины стояли в тоннеле «Истиклол».

«На выезде с тоннеля из-за скользкой дороги встала фура, пока надели цепи и вывезли, прошло почти два часа. Некоторые грузовики остановились на подъемах, и ждали нормализации условий», - сказал «АП» пассажир одного из такси.

К 23 часам движение со стороны Душанбе было приостановлено. Сейчас движение возобновлено, но от поездок рекомендуется воздержаться.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь