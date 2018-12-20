Впервые в Таджикистане стартовал конкурс StartupStan Cup, победители которого получат доступ к инвестициям в размере одного миллиона сомони на реализацию своих бизнес-идей или уже действующих бизнес-проектов.

Инициаторами конкурса являются бизнес-платформа StartupStan совместно с FiftyFiveGroup.

Рассказываем, что нужно сделать для того, чтобы получить эти инвестиции.

Есть бизнес-идея, но нет средств для ее осуществления. Что делать? ⠀

Участвовать в конкурсе для стартаперов StartupStan Cup. Другой такой возможности у тебя может и не быть. Переходи по ссылке http://cup.startupstan.io и заполняй заявку на участие!

Да, конкурс будет большой, конкуренция серьезная, но разве не это цена твоего успеха?

Члены комиссии по отбору участников из числа топ-менеджеров FiftyFiveGroup дадут экспертную оценку твоей заявке и, возможно, именно ты станешь одним из победителей конкурса, который получит инвестиции для своего проекта!

Заявки принимаются до 15-го января.

Деньги и только деньги?

Не совсем. Победитель конкурса StartupStan Cup получает инвестирование и помощь в управлении проектом, с дальнейшей перспективой масштабирования на международном рынке. Здесь вам помогут сеть международных партнеров StartupStan: Сколково и GenerationS (Россия), Emerge (Белоруссия), Astana Hub и MOST (Казахстан), GroundZero и Стартап Инициативы (Узбекистан), TechFarm (Киргизстан) и Future Laboratory (Грузия).

Я хочу принять участие. На что нужно обратить внимание, чтобы у меня было больше шансов?

Отвечаем: у тебя должна быть хорошая идея, команда (!) и зачатки начинающего бизнеса. Если есть действующий бизнес – еще лучше, но не принципиально.

Мы ищем перспективные умы (!), готовые действовать, актуальные идеи, устойчивость и реалистичность представленной бизнес-модели.

Предпочтение отдается бизнес-проектам в сфере IT. Подробнее о направлениях проектов по условию конкурса ты можешь найти на сайте cup.startupstan.team

Победитель будет только один?

Нет, их будет несколько. Все победители конкурса получат стартовое финансирование своих проектов, после их оценки инвесторами, которые определят потенциал и необходимую сумму вложений.

Как мне обезопасить свою идею с точки зрения авторства?

Если ты истинный носитель своей бизнес-идеи, то без твоего участия это идея не имеет шансов на реализацию. В целом, бизнес-идея или команда? Конечно же команда! Нет необходимости вновь изобретать велосипед! Нам надо думать о реализации существующих успешных в мире бизнес-кейсов в Таджикистане. Для этого и нужен сильный человеческий потенциал.

StartupStan Cup также предусматривает защиту авторских прав ваших бизнес-проектов.

Теперь, если ты целеустремленный, амбициозный, энергичный и волевой, то StartupStan CUP - это твой шанс на миллион!

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