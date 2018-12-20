Зиёрат Киромзода - аспирант Таджикского государственного института языков. Недавно он опубликовал свою новую (пятую по счету (!) книгу, посвященную президенту страны – “Лидер, воспитывающий сирот”. Нам стало известно кто этот молодой человек и почему он посвящает все свои труды главе государства.

Для начала - Зиёрат - выпускник школы-интерната. Поэтому в своей книге он говорит то, что знает лично. В книге, по его словам, отображены условия содержания в школах-интернатах страны, забота и особое внимание президента Эмомали Рахмона к этому слою общества.

- Зиёрат, расскажите немного о себе.

- Я восемь лет учился в республиканской школе-интернате поселка Навобод Раштского района. Это место для меня святое и я считаю его для себя как дом надежды и чаяний. Наш распорядок дня был разделен на две части. В первой половине дня мы учились, потом обедали и немного отдыхали. Во второй половине дня под руководством и участием воспитателей готовили уроки. Наши воспитатели действительно очень заботились о нас и мы любили их как своих матерей. Да и обращались именно так - “мама”.

Руководитель школы-интерната Риводжиддин Кабиров был очень заботливым человеком. Он как птица, которая приносит своим птенцам зернышко, приносил нам зерно. Любил нас как своих детей. Мы тоже безмерно любили и уважали его. Никогда не чувствовали себя одинокими.

Мы – воспитанники школы-интерната были как братья и сестры. Заботились и помогали друг другу. Нас так воспитали.

Здесь мы научились многому, в частности чуткости и заботе к другим, любви к Родине, достойной жизни.

Я и сейчас там бываю и не только, интересуемся положением друг друга. Некоторые наши братья стали преподавателями, другие занимаются государственными делами, а некоторые уехали в Россию. Многие девушки вышли замуж и не жалуются на жизнь.

“У нас есть отец, поэтому не опасаемся ничего”

- Как приехали в Душанбе и стали студентом?

- После окончания учебы я поступил в педагогический колледж района и с отличием окончил его. Хотел перехать в Душанбе но у меня не было места для проживания. Тогда я решил пойти на прием к министру образования Нуриддину Саиду. И пошел. Добрался только ночью в приемную министра, там и переночевал...

Утром министр принял меня и выслушал мои проблемы. Помог поступить в университет, его доброту я никогда не забуду. Я поступил на факультет журналистики ТНУ и с отличием окончил его. В настоящее время являюсь аспирантом филологического факультета Института языков.

- У вас написано уже четыре книги о президенте: "Пешвои ятимпарвар" («Лидер –заступник сирот»), "Нури Раҳмони" («Луч Рахмона»), "Пешвои миллат ва рушди Раштонзамин" («Лидер нации и развитие Раштской земли») и "Пешвои миллат дар шинохти милли" («Лидер нации в национальном самоопределении»). Как появилась идея написать пятую?

- Когда я учился в школе-интернате, постоянно думал о том, что проведу исследование об этом святом месте, жизни его воспитанников и отдельно что-нибудь напишу об этом. Это не выставление себя напоказ и вымогательство, а мечта каждого воспитанника этого святого места, который хочет отблагодарить своих благодетелей.

Еще во время учебы работал над этой темой. Позже, когда появилась возможность, посетил многие школы-интернаты страны, своими глазами ознакомился с их условиями и пришел к заключению, что напишу об этом. Название появилось само собой: “Лидер, воспитывающий сирот”. На самом деле, это героизм, на который не каждый способен. Знаю многих руководителей стран, которые не обращают внимание на этот слой общества. Однако наш Лидер обращает особое внимание этому вопросу.

- То есть, целью написания книги было только выражение благодарности руководителю страны?

- Да, не больше того. Я ничего не прошу ни от кого. Кто и как думает, для меня не важно, потому что моя душа чиста. Заботу и участие президента никто как мы не чувствует. Он нам как отец. Наш девиз – воспитанников школ-интернатов таков: “У нас есть отец, поэтому не опасаемся ничего”. Человек, который не бывал в школе-интернате, никогда нас не поймет. Потому что в жизни у него был свой попечитель и заботился о нем, а мы не имели никого, кроме президента страны. По этой причине искренно любим ео.

“Меня Бог свел с президентом”

- Беседовали ли вы когда-нибудь с президентом?

- Несколько раз и эти моменты считаю незабываемыми. Однако эти встречи достались нелегко. Некоторые препятствовали этому. Хотели, чтобы перед президентом выступали и говорили дети чиновников и предпринимателей. Но меня Бог свел с президентом. Когда я вручил главу государства свою книгу, он узнал меня. Спросил о моих проблемах и о суммах, потраченных на публикацию книг. Я только поблагодарил Лидера нации. За заботу о сиротах, за мир и стабильность и спокойствие в нашей стране.

- Кстати, действительно, а откуда вы нашли деньги на это?

- Опубликовать последнюю книгу мне помог председатель Раштского района Каноатшох Лоиков, за что я ему очень благодарен. Кроме того, я сам работал по ночам. Два года собирал деньги. Намеревался создать семью. Однако чувство патриотизма взяло верх и я начал писать книгу.

- На какое время отложили свадьбу?

- Пока думаю. Даст Бог. снова соберу деньги и, возможно, в следующем году устрою свадьбу. Супругу выберу из школы-интерната и саму свадьбу может быть, тоже проведу в каком-нибудь интернате.

- Кого пригласите на свадьбу?

- Многих своих братьев и сестер, с которыми вместе учился, также приглашу заботливых воспитателей и преподавателей. Если будет возможность для встречи с главой государства, попрошу президента тоже побывать на моей свадьбе.

- А где вы сейчас живете и каковы планы на будущее?

- Когда учился в школе-интернате, всегда был сыт и не беспокоился ни о чем. Питался четыре раза в день. А сейчас когда начал самостоятельную жизнь, не всегда сыт (смеется).

В настоящее время являюсь аспирантом Института языков Таджикистана и веду научную работу на тему “Катологизация Абдулманона Насриддинова”. Также на полставки работаю редактором издания Института предпринимательства и сервиса, за что получаю 354 сомони заработной платы. Конечно, для жизни этих денег недостаточно, так как я снимаю квартиру. Но стараюсь улучшать свою жизнь. Хочу больше работать, учиться и стать кандидатом наук.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь