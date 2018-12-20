В верхней палате парламента Таджикистана 19 декабря прошли слушания по вопросу правовых основ переименования населенных пунктов страны.

Об этом «АП» сообщил помощник спикера Маджлиси Милли Маджлиси Оли республики Навруз Курбонзода.

По его словам, на заседании было подчеркнуто что, необходимость переименования некоторых населенных пунктов страны возникла после приобретения государственной независимости Таджикистана.

В частности, переименованию подлежали названия, связанные с революцией, пролетариями, комсомолом и др.

В данном вопросе учитывались исторические ценности и нормы таджикского языка, а также мнения ученых и местного населения.

Начиная с 2000 года в Таджикистане переименованы 1 область, 7 городов, 23 районов, 17 поселков, 98 джамоатов, 966 кишлаков. Всем переименованным населенным пунктам даны названия отвечающие истории, культуре, языку таджикского народа.

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