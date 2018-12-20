Новогодний подарок iPhone XS получат жители и гости города Худжанд в качестве супер приза от компании «МегаФон Таджикистан» за самое яркое и креативное фото.
Главное условие – сделать фото нужно на фоне арт-объекта «I love Khujand», который был подарен оператором как новый символ любви к городу в честь празднования Дня Государственного Флага Республики Таджикистан. Фотоконкурс стартовал 13 декабря 2018 года и продлится до 10 января 2019 года.
Арт-объект «I love Khujand» является символом любви к городу. Стелла появилась в центре города Худжанд на площади театра имени Камоли Худжанди совсем недавно, но уже успела стать популярным местом встреч и туристической достопримечательностью. Каждый день здесь можно увидеть гостей города, делающих селфи, а по выходным сюда приезжают молодожены, чтобы запечатлеть незабываемый день своей жизни.
Компания «МегаФон Таджикистан» решила поддержать новую традицию и провести конкурс на самое креативное фото возле арт-объекта «I love Khujand». Участником фотоконкурса может стать каждый. Для этого нужно, прежде всего, сделать фотографию фотоаппаратом или смартфоном. Затем – подписаться на официальную страничку компании «МегаФон Таджикистан» - «megafontj» в «Instagram» и выложить фотографию у себя в профиле с хэштегами #ilovekhujand и #megafontj.
Победители конкурса будут объявлены 12 января – на официальных страничках оператора в соцсетях. Автор самой креативной фотографии станет обладателем смартфона нового «iPhone XS». Так что, если у вас пока нет фотографии на фоне нового символа любви к городу Худжанд – пора её сделать!
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