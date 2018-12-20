Около 400 тысяч тюльпанов будут посажены на территории города Душанбе в нынешнем сезоне. Всего столицу украсят свыше 6 миллионов цветов.

На площадях и парках столицы началась кампания по высадке тюльпанов. Первые луковицы уже посажены на площади Дусти и прилегающей к ней территории.

«Согласно решению мэрии, в осенне-зимний период, а также в начале весны на территории Душанбе будут посажены свыше 6 миллионов цветов. Из них свыше 5 с половиной миллионов – сезонные и около 700 тысяч – многолетние», - сообщил главный специалист Управления охраны окружающей среды города Саидахмад Акрампур.

По словам эксперта, как и в прошлые годы, площади, парки и скверы города украсят тюльпаны. Их, согласно плану, будет посажено 398 тыс. 900 штук. Также будут созданы почти 204,5 тыс. квадратных метров газона.

«Уже сейчас на проспектах и площадях столицы посажены сотни тысяч цветов, в том числе, различных сортов декоративной капусты. Что касается деревьев и кустарников, то в нынешнем сезоне будет посажено почти 72 тыс. саженцев. Из них почти 19 тыс. – крупнолистовые деревья, более 25 тыс. – декоративные и более 16 тыс. фруктовые. Кустарников будет посажено свыше 11 тыс.», - сказал Акрампур.

1 /10

По его словам, на сегодня посажены более 5,3 тыс. саженцев деревьев и кустарников, 645 тыс. цветов и около 12 тыс. квадратных метров газона.

«В последние годы при посадке деревьев и кустарников приоритет отдается редким для Таджикистана растениям, выделяющимся красотой, особенно при цветении, - говорит специалист. - Так, например, среди деревьев, привезенных из-за рубежа, есть такие виды, как магнолия крупноцветковая, магнолия Гэлекси, слива Роял Бургунди, слива растопыренная Писсарди, слива Канзан. Также из Европы привезены и посажены в парках столицы конские каштаны Бриоти, Баумани, секвойя дендрон, а также туя западная Смарагд и др. Посажены также деревья, выращенные у нас в стране».

Считается. что лучшим для посадки тюльпанов считается время, когда температура почвы опускается до +7- 10°С. Обычно в Таджикистане это бывает в конце ноября - начале декабря.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь