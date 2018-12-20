Планируется, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон завтра, 21 декабря, посетит район Рудаки, где откроет новое здание общеобразовательной школы.
Кроме того, глава государства ознакомится с деятельностью теплиц по выращиванию помидоров и огурцов, и даст старт работе новых теплиц, сообщили «АП» в администрации района.
Президент также проведет встречи с населением района, ознакомится с их достижениями и проблемами.
Напомним, в ходе визита в Рудаки в октябре прошлого года Эмомали Рахмон говорил о некоторых недостатках района, в частности, говорил, что в течение последних 20 лет в районе распроданы свыше 2,5 тыс. гектаров земли.
Только в 2016 году органами прокуратуры были выявлены 960 фактов купли-продажи земли на общую сумму 45 миллионов сомони.
«В районе Рудаки проблема купли-продажи земли превратилась в неизлечимую болезнь, за последнее три года 58 дехканских хозяйств района по причине продажи их земель перестали существовать», - отметил тогда Эмомали Рахмон.
Эта проблема также станет темой встречи главы государства с населением района.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
Зиёрат Киромзода: Ҳамсарамро аз мактаб - интернат интихоб мекунам
Аввалин манзили дастрас дар Душанбе моҳи сентябри соли 2019 ба истифода дода мешавад
Ӯзбекистон шартномаи шарикии стратегиро бо Тоҷикистон тасдиқ кард
Сохтмони дафтари кории ҲХД дар шимоли ҷумҳурӣ бо усули ҳашар
Тоҷикистон барои дастгирии рушди инсонӣ 9,36 млн. Евро мегирад
Марзбонони гунаҳкор ба садамаи нақлиёти марговар дар Хоруғ дар ҳабс боқӣ мемонанд
Дар Душанбе нахустин ярмаркаи солинавӣ ташкил шуд
Бузургтарин масҷиди Осиёи Марказӣ моҳи август ба истифода дода мешавад
“Марди роҳ”: тамошои дастаҷамъонаи филм дар бораи президент
Ҳушдори обуҳавошиносон: баъди барф ҳаво хунук мешавад
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста