Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 19 декабря в столичном Дворце нации провел заседание Совета безопасности республики.

В нем приняли участие руководители силового блока правительства страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент, подведя итоги деятельности силовых структур страны в уходящем году по обеспечению безопасности, верховенства закона в стране, защиты границ Таджикистана, заявил, что наряду с достижениями в этой области имеется ряд недостатков и упущений.

Какие именно недостатки и упущения были отмечены, пресс-служба не сообщает.

На заседании уточнены планы силовых структур Таджикистана по обеспечению верховенства законов на 2019 год.

О проделанной работе перед президентом отчитались Генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон, главы МВД Рамазон Рахимзода, ГКНБ Саймумин Ятимов, антикоррупционного ведомства Сулаймон Султонзода, министр обороны Шерали Мирзо, командующие пограничными войсками Раджабали Рахмонали и Национальной гвардией Бободжон Джамолзода, антинаркотического ведомства республики Шерхон Салимзода и глава КЧС и ГО Таджикистана Рустам Назарзода.

Рахмон заявил, что главной задачей силового блока страны остается предотвращение и борьба с мировыми угрозами и вызовами.

Президент потребовал также устранить в кратчайшие сроки имеющиеся недостатки.

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