Средний размер пенсии в Таджикистане за последние двенадцать месяцев (октябрь 2017 – октябрь 2018) увеличился всего на 2 сомони, составив на начало октября этого года 271 сомони.
Средний размер пенсии у женщин составил 233 сомони, а у мужчин – 336 сомони, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.
В региональном разрезе наиболее высокий уровень средней пенсии зафиксирован в Душанбе – 415 сомони. В ГБАО пенсионеры в среднем получают ежемесячно 330 сомони, в Согдийской и Хатлонской областях – 255 сомони, а в РРП – 253 сомони.
Пенсионеров в республике на 1 октября насчитывалось 677 тысяч человек. За год их численность выросла на 22 тысяч человек (3,3%).
Больше всего пенсионеров проживает в Хатлонской и Согдийской областях - 227 тыс. и 212 тыс. соответственно.
Численность женщин – пенсионерок достигло 433 тысяч, что составляет 64% от общего числа пенсионеров.
Количество же работающих пенсионеров по состоянию на 1 октября этого года составило 51 тысяч человек.
Между тем, согласно данным Агентства социального страхования и пенсий при правительстве РТ, средний размер трудовой пенсии составляет 310 сомони, страховой пенсии – 252 сомони, а средний размер социальной пенсии – 145 сомони.
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