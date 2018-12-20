В отношении двух офицеров пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, которые совершили смертельное ДТП 1 декабря в Хороге, возбуждено уголовное дело по статье 212, часть 3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом «АП» сообщил источник в военной прокуратуре гарнизона Хорога.

Оба офицера были арестованы сразу после совершения ДТП и на сегодняшний день остаются под стражей.

Источник не исключил, что офицерам могут быть предъявлены обвинения по другим статьям УК Таджикистана.

«По данному факту проводятся многочисленные экспертизы, по их результатам можно точно сказать какие еще обвинения могут быть предъявлены офицерам», - заявил источник.

Статья 212 ч.3 УК Таджикистана предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до пяти лет.

Напомним, жертвами этого дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером 1 декабря в районе ГЭС «Памир-1» в результате столкновения служебной автомашины пограничников марки «Toyota RAV-4» и рейсовой маршрутки, стали четыре человека: двое из них, в том числе, беременная женщина, погибли, еще двое получили серьезные травмы.

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