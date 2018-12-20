В отношении двух офицеров пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, которые совершили смертельное ДТП 1 декабря в Хороге, возбуждено уголовное дело по статье 212, часть 3 (нарушение  правил  дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом «АП» сообщил источник в военной прокуратуре гарнизона Хорога.

Оба офицера были арестованы сразу после совершения ДТП и на сегодняшний день остаются  под стражей.

Источник не исключил, что офицерам могут быть предъявлены обвинения по другим статьям УК Таджикистана.

08:24 17 декабр

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«По данному факту проводятся многочисленные экспертизы, по их результатам можно точно сказать какие еще обвинения могут быть предъявлены офицерам», - заявил источник.

Статья 212 ч.3 УК Таджикистана предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до пяти лет.

Напомним, жертвами этого дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером 1 декабря в районе ГЭС «Памир-1» в результате столкновения служебной автомашины пограничников марки «Toyota RAV-4» и рейсовой маршрутки, стали четыре человека: двое из них, в том числе, беременная женщина, погибли, еще двое получили серьезные травмы.

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