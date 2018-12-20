Правительство Республики Таджикистан и Европейский Союз 19 декабря объявили о выделении Таджикистану второго транша в размере 9,36 млн. евро в рамках "2-й Программы поддержки человеческого развития".

В основе этой бюджетной поддержки лежат принципы справедливости, эффективности и повышения качества медицинского обслуживания и социальных услуг. Программа поддержки человеческого развития направлена на содействие достижению ключевых целей политики в области здравоохранения и социальной защиты, что позволяет более эффективно оказывать помощь уязвимым слоям населения.

В секторе здравоохранения данная программа направлена на укрепление своевременных и экономически эффективных поставок качественных фармацевтических препаратов в учреждения первичной медико-санитарной помощи и районные больницы. В секторе социальной защиты эта программа помогает Таджикистану выполнить технические требования, необходимые для реализации реформы пенсионной системы, и обеспечить всесторонний охват всех соответствующих групп по всей стране.

Европейский Союз и Республика Таджикистан подписали в 2014 году "2-ю Программу поддержки человеческого развития" в качестве программы поддержки реализации реформ в секторах здравоохранения и социальной защиты в Таджикистане.

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