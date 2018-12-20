Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Закон «О ратификации договора о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан». Об этом сообщает МИД Узбекистана.

Данный договор был подписан 17 августа этого года в ходе официального визита президента Эмомали Рахмона в Ташкент.

Тогда, в ходе переговоров лидеры двух стран подписали 27 документов о сотрудничестве в сфере промышленности, стандартизации и сертификации, пересечения границы, образования, геодезии и др.

Ранее, 30 ноября 2018 года договор был принять Законодательной (нижней) палатой Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана и 13 декабря 2018 года одобрен Сенатом (верхней палатой).

"Принятие данного проекта закона отражает внешнюю политику Узбекистана, направленную на дальнейшее укрепление уз добрососедства и дружбы, послужит поднятию на новый уровень отношений между Узбекистаном и Таджикистаном", - сказал на заседании председатель Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишер Курманов.

В соответствии с договором стороны устанавливают и всесторонне развивают долгосрочные и стабильные отношения стратегического партнерства на основе принципов равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования и взаимного доверия.

Парламент Таджикистана ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Узбекистаном в конце ноября.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону.

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