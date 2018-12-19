В холодильной камере московского онкологического центра им. Блохина обнаружены тела людей, которые умерли еще более 10 лет назад.
Во время инвентаризации в Национальном онкоцентре им. Блохина, расположенном на юге Москвы, сотрудниками медучреждения были обнаружены тела людей, скончавшихся более 10 лет назад, пишет Газета.ру.
«Вечером 17 декабря в ходе проведения инвентаризации сотрудниками одной из московских больниц, расположенной по Каширскому шоссе, в холодильной камере обнаружены три деревянных ящика, в которых находились четыре мумифицированных тела и секретированная нижняя конечность человека. Предположительная давность наступления смерти — более 10 лет назад», — сообщает Следкомитет РФ.
По данному факту запущена доследственная проверка. Сейчас оперативники устанавливают обстоятельства и причины произошедшего — опрашивают сотрудников медучреждения, а также изымают документацию. Кроме того, будут проведены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.
Об обнаружении тел центре онкологии им. Блохина также сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. «В этой больнице проходила внутренняя проверка. В ходе ее было найдено несколько тел людей, которые скончались несколько лет тому назад. Они находились в морге медучреждения, их личности сейчас пытаются установить», — отметил собеседник агентства.
В онкоцентре им. Блохина «Газете.Ru» сообщили, что 17 декабря руководство медучреждения приняло решение передать четыре трупа в правоохранительные органы «в связи с их длительной невостребованностью родственниками».
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