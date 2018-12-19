В Душанбе состоялась церемония подписания пяти новых проектов: общая сумма грантов, выделенных на их реализацию со стороны японского правительства, составит почти 442 тысячи доллара США.

Контракты были подписаны Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Таджикистане г-ном Хаджимэ Китаока и представителями организаций-бенефициаров.

В рамках Программы Правительства Японии проектов безвозмездной помощи гуманитарной безопасности для широких слоёв населения (GGP) будут профинансированы:

«Проект по улучшению медицинского оборудования Центральной Больницы района Джоми», на общую сумму 91,870 долларов США;

«Проект по строительству нового здания средней школы №60 в селе Джавонон джамоата Джавонон района Файзабад», на общую сумму 89,282 доллара США;

«Проект по строительству дополнительного здания школы №7 в селе Дехканабад джамоата Оби Гарм города Рогун», на общую сумму 89,249 долларов США;

«Проект по улучшению медицинского оборудования Городского Медицинского Центра в городе Душанбе», на общую сумму 89,222 доллара США;

«Проект по строительству нового здания школы №79 в селе Сариджуй джамоата Иззатулло Халимов района Нурабад», на общую сумму 82,191 доллар США.

Во время церемонии Хаджиме Китаока отметил, что Япония смогла внести свой вклад в устойчивое развитие Таджикистана посредством осуществления различных проектов по всей стране, и эти проекты будут способствовать созданию более благоприятных условий для уязвимых людей в отдаленных районах.

В свою очередь, представители организаций-бенефициаров отметили важность данных проектов и выразили благодарность народу и правительству Японии за их поддержку и заверили, что все поставленные цели проектов будут достигнуты.

Программы Правительства Японии по безвозмездной помощи и гуманитарной безопасности для широких слоёв населения предоставляется преимущественно местным властям, образовательным и медицинским учреждениям и международным НПО в развивающихся странах.

Начиная с 1996 года, в рамках безвозмездной помощи проектов гуманитарной безопасности для широких слоев населения, Правительство Японии поддержало 394 гуманитарных проекта на общую сумму $31.9 миллиона долларов США, направленных на развитие в Республике Таджикистан.

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