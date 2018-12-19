В Душанбе близится к завершению строительство самой большой в Центральной Азии Центральной соборной мечети. Мы там побывали, и хотим вам показать, как идет возведение мечети, где одновременно смогут совершать богослужение около 120 тысяч человек.
Реализация проекта строительства Центральной мечети осуществляется при непосредственной поддержке президента Таджикистана, который заложил камень в ее фундамент в октябре 2009 года в дни празднования 1310-летия основателя ханафитского мазхаба Имоми Аъзама.
Проект строительства объекта, предназначенного для выполнения религиозных ритуалов, подготовлен опытными специалистами из Таджикистана и Катара. С учётом древних и современных элементов таджикского и мирового архитектурного искусства объект состоит из четырёх минаретов, каждый высотой 75 метров, 47-метрового главного купола и еще 20 больших и малых куполов.
Центральная соборная мечеть расположена на северной окраине Душанбе на 12 гектарах и состоит из мест проведения богослужения, библиотеки, музея, актового зала и зала для принятия гостей с целью проведения встреч и переговоров. Площадь, занятая под помещения, составляет 3 гектара.
В настоящий момент на этом строительном объекте работают более 300 опытных мастеров со всех уголков республики, а также зарубежные специалисты. Уже выполнено более 70 процентов работы.
Сдача самой большой в Центральной Азии мечети планируется в августе 2019 года.
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