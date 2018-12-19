Двенадцать деревянных домиков – торговых точек установила мэрия Душанбе на аллее недалеко от главной площади столицы, где установлена главная елка страны. Здесь будет действовать новогодняя ярмарка.
Мы там побывали, и увидели, чем мэрия решила удивить душанбинцев в этом году.
Двенадцать домиков, оказывается, символизируют двенадцать месяцев. Половина этих домиков пущена под точки общепита. В основном торгуют пирожками и хот-догами, но есть также и лотки с различными лакомствами, и можно даже мороженое попробовать.
"Я работаю в фастфуде «Chicken» на Оперке, - рассказывает один из продавцов ярмарки. - Вот теперь три недели буду здесь. Атмосфера тут праздничная, уже чувствуется приближение Нового года. Мне здесь очень нравится".
В остальных киосках можно купить подарки, различные детские игрушки, шарики и другую праздничную атрибутику.
Повсюду звучит громкая музыка. Очень много людей, особенно молодежи - ее здесь просто толпы.
Каждый вечер на проспекте Рудаки, в районе одноименного столичного парка, образуются автомобильные пробки из-за огромного количества людей, которые идут не только на ярмарку, но и на главную новогоднюю красавицу посмотреть. В этом году елка в Душанбе поистине красавица, сияющая разными огнями.
Кстати, ярмарка будет работать вплоть до Старого Нового года - до 13 января.
Возрожденный Новый год
Второй год подряд власти Душанбе радуют таджикистанцев тем, что наряжают главную ёлку страны задолго до наступления Нового года: уже 9 декабря работа над установкой ёлки была закончена.
Устанавливать главную ёлку в этом году стали ровно за месяц до праздника.
Эта практика появилась в прошлом году, когда пост мэра Душанбе занял Рустам Эмомали.
Главная ёлка страны в этом году стала самой высокой в истории Таджикистана: ее высота 28 метров, в диаметре у основания она достигает 13 метров.
В этом году на площади у ёлки в Душанбе состоится праздничное шоу с участием звезд эстрады. В этой связи дороги в центральной части столицы Таджикистана вечером 31 декабря будут перекрыты с 18:00 до 22:00. Само шоу продлится с семи до девяти вечера.
В 21:00 в небе над Душанбе будет запущен пятиминутный фейерверк.
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