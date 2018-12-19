Все ювелирные украшения на фотографиях можно приобрести в Ювелирном центре «Таджик Кристалл»

Для кого-то ювелирные украшения – это символ успеха и достатка, для кого-то стильный и модный аксессуар, для некоторых это память о каком-либо событии и человеке. Но иногда ювелирные украшения приобретаются в качестве удачного вложения денег. Как правильно вложиться именно в украшения, которые в будущем были бы ликвидными, советами поделился специалист ювелирного центра «Таджик Кристалл» Умеджон Абдурахмонов.

Золото всегда в цене

Учёные не перестают повторять, что запас драгоценных металлов и камней ограничен. Вот по этой причине их цена со временем только увеличивается.

Данное ювелирное украшение можно приобрести в Ювелирном центре «Таджик Кристалл»

«Если взять на статистку цен на золото за последние 30 лет, то можно убедиться, что этот драгоценный металл только дорожал. Это обеспечивает высокие гарантии не только на приобретение золота, но и на его продажу без ущерба по максимально приемлемой цене и времени», - говорит Умеджон Абдурахмонов.

Бытовую технику, и даже автомобиль вы никогда не продадите по той цене, за которую приобретали. Всё это стареет и теряет цену, кроме золота.

Данное ювелирное украшение можно приобрести в Ювелирном центре «Таджик Кристалл»

Пять особенностей, на которые следует обращать внимание

На ювелирном рынке Таджикистана не так много натуральных драгоценных камней, которые сертифицированы в Министерстве финансов Таджикистана и имеют соответствующие документы.

Эксперт утверждает, что более 85% ювелирных изделий в нашей стране украшены синтетическими камнями, то есть полудрагоценными камнями разных цветов.

Данное ювелирное украшение можно приобрести в Ювелирном центре «Таджик Кристалл»

«При покупке украшения камень также включается в вес изделия. Допустим, изделие без камня весит 5 грамм, а камень 2. Значит, изделие будет 7 граммов, и покупатель соответственно платит за общий вес», - пояснил У. Абдурахмонов.

А вот при продаже ювелирных изделий или сдаче в ломбард, камень в расчет не берется, и соответственно продающая сторона теряет в стоимости.

Данное ювелирное украшение можно приобрести в Ювелирном центре «Таджик Кристалл»

Чтобы не терять в деньгах, эксперт советует обратить внимание на следующие особенности ювелирного украшения, в которое вы решили вложиться:

- меньше камней, больше золота;

- больше камней, когда они драгоценные, а не синтетические. Драгоценные камни, которые в Таджикистане всегда в цене, бриллианты, изумруды, сапфиры, шпинель;

- проба на изделие не ниже 585 – 14К (каратов);

- наличие у драгоценных камней сертификатов от геммологов пробирной палаты Минфина;

- уникальный дизайн украшения.

Спрашивается, почему проба 585=14К? существуют также такие пробы золота, как 14, 18 (750), 22, 24К (999). Проба 585=14К – это золотая середина, обозначающая, что металл изделия из 58% состоит из золота.

«Во всем мире ювелиры используют смесь драгоценных металлов под пробой 585, потому что он имеет хороший сплав и красивый насыщенный цвет», - пояснил он.

Данное ювелирное украшение можно приобрести в Ювелирном центре «Таджик Кристалл»

Какие драгоценные камни и металлы даже в кризис не потеряют цену?

В Таджикистане большим спросом пользуются золото и серебро, нежели платина и другие драгоценные металлы. Поэтому специалист советует инвестировать в золото.

Подлинные драгоценные камни тоже стоят не дешевле золота, и если ваши возможности позволяют, то лучше брать изделия с бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудом или шпинелями.

Данное ювелирное украшение можно приобрести в Ювелирном центре «Таджик Кристалл»

«Конечно, бриллиант – это царь камней, но и рубин, сапфир, изумруд, а также шпинель тоже считаются редкими камнями. Особенно шпинель, месторождение которого есть в Таджикистане, и оно одно из редчайших в мире, но, к сожалению, пока он у нас не добывается по финансово-техническим вопросам. Эти камни никогда не потеряют цену», - говорит Умеджон Абдурахмонов.

«Есть одна тонкость в выборе драгоценных изделий с драгоценными камнями. Если это кольцо с мелкими камнями, то цена на них будет невысокая. Чем больше камень, тем выше стоимость. Надо помнить, что россыпь мелких камней – это остатки от крупных», - добавил специалист.

Данное ювелирное украшение можно приобрести в Ювелирном центре «Таджик Кристалл»

Где и кому лучше продавать ювелирное изделие при необходимости?

Специалисты не рекомендуют обращаться в пункты с вывесками «Тилло мехарем» («Скупаем золото») как при продаже, так и при покупке ювелирных изделий.

«Такие точки, как правило, ведут свою деятельность непрозрачно, нередко занижая реальный вес изделия с помощью простой настройки весов. Торговцы с рук обладают блестящими способностями «убеждать» человека, а если потом правда выходит наружу, вы практически ничего не сможете доказать, ведь никаких документов вам там не дадут. Поэтому лучше обращаться в ювелирные дома, которые работают на отечественном рынке более 10 лет. Это «Таджик Кристалл», «Акика» и «Точи Заррин». Они не только по достойной цене купят украшение, но и дадут полезные советы об изделиях», - говорит Абдурахмонов.

Данное ювелирное украшение можно приобрести в Ювелирном центре «Таджик Кристалл»

Как ухаживать за украшениями, чтобы потом легко и выгодно продать их?

Самое главное, говорит Умеджон Абдурахмонов, снимать на ночь украшения и класть их в отдельную шкатулку. Ни в коем случае нельзя хранить золото с серебром в одной шкатулке, потому что при их взаимодействии происходит окисление. И золото, и серебро начинают чернеть.

«Есть проверенный способ, как очищать изношенные украшения до блеска в домашних условиях. Берем любую ёмкость, наливаем туда кипяток и добавляем любой вид бытовой химии и держим в этом растворе украшения до 10 минут. Вытаскиваем и начинаем очищать смягчённую грязь щеточкой», - поделился он.

Данное ювелирное украшение можно приобрести в Ювелирном центре «Таджик Кристалл»

Можно ли посоветоваться со специалистами «Таджик Кристалл» при покупке ювелирного изделия и в других салонах?

«Двери «Таджик Кристалла» открыты для всех и каждого. Специалисты могут дать советы о том, как правильно выбрать украшения, на что обращать внимание при выборе, с чем их носить. И неважно, где вы совершаете покупку», - говорит представитель «Таджик Кристалла».

Данное ювелирное украшение можно приобрести в Ювелирном центре «Таджик Кристалл»

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