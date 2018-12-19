Следственный комитет РФ по Оренбургской области возбудил уголовное дело по факту покушения на перевозку более 350 кг насвая из Узбекистана.
В декабре ряд лиц, используя большегрузные автомобили с прицепом, перевезли из Узбекистана на территорию области 14 пластиковых канистр по 20 литров с некурительной табачной смесью «насвай» общей массой более 350 кг. Груз был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области. сообщает портал 56nv.ru.
Насвай запрещен к обороту на территории России. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, в Таджикистане недавно произошел скандал, связанный с незаконной транспортировкой насвая в Европу.
Житель Таджикистана Далер Дустов, который летел из Душанбе во Франкфурт, обвинил сотрудников душанбинского аэропорта в том, что они сделали его контрабандистом.
Он утверждал, что сотрудники аэропорта обращались к нему с просьбой взять некий багаж на себя, однако он отказывался. Несмотря на отказ, багаж – чемодан с насваем, на Дустова все-таки был оформлен. А по прилету во Франкфурт Дустова задержала немецкая полиция. Он заплатил штраф за провоз контрабанды, к которой, по его утверждению, не имел отношения. Более того, по его словам, на него завели уголовное дело в Германии, и он может потерять там вид на жительство.
По данному факту в аэропорту было начато разбирательство.
Транспортный прокурор Таджикистана Абдурашид Кишварзода ранее заявил "АП", что прокуратура проверяет факт перевозки насвая посредством лайнера авиакомпании «Сомон Эйр» из Душанбе во Франкфурт. Он отметил, что о возбуждении уголовного дела по данному факту говорить преждевременно.
По его словам, скорее всего, факт провоза насвая будет расследован в рамках норм Кодекса Таджикистана «Об административных правонарушениях». «Ведь насвай не является наркосодержащим или психотропным веществом», - заявил Кишварзода.
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