АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
- В Таджикском театре оперы и балета будет показана детская новогодняя сказка «Снежная королева». Начало в 10:00.
- Национальная сборная Таджикистана проведет товарищеский матч против сборной Бахрейна. Игра пройдет в Манаме.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 ДЕКАБРЯ
1920 - Создан Иностранный отдел ВЧК при НКВД РСФСР - российская внешняя разведка.
1994 – На предприятии «Бодом» (Канибадам, Согд) выпущен первый таджикский велосипед.
2001 - В Душанбе открылось посольство Великобритании в Таджикистане.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 ДЕКАБРЯ
1915-2000 – родился государственный деятель Назаршо Додхудоев. (В разные годы был председателем Президиума Верховного Совета, председателем Совета министров Таджикской ССР).
1915 – родился ученый-ветеринар, государственный деятель, академик ВАСХНИЛ, академик АН РТ, Заслуженный деятель науки Таджикистана Гулом Алиев.
1924 – родилась доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Таджикистана, основатель и первый директор института материнства профессор Саъдиниссо Хакимова.
1925 – родился ученый-медик, основатель и первый директор Института гастроэнтерологии Академии наук РТ академик Хамид Мансуров.
1931-2011 года – родился академик Хайдар Чумонкулов.
1933 – родился писатель, автор книг «Каменный мост», «Под синим небом», «Эхо» Бобо Насриддинов.
1939 – родился ветеран народного образования Таджикистана, ст. Научный сотрудник НИИ педагогики РТ Азиз Хафизов.
1945 – родился Народный поэт Таджикистана Сафармухаммад Аюби.
1946 – родился политик Амиршо Миралиев.
1948 – родился изобретатель Абдукаххор Рахимов.
1958 – родился заслуженный артист Таджикистана Лутфулло Давлатов.
1961 – родился микрохирург Убайдулло Курбонов.
1965 – родился журналист Зоиршо Шарифзода.
1967 – родился артист-постановщик Чобиршо Хубоншоев.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, осадки (дождь, снег), в отдельных районах сильные, местами туман. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем до 2-4 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -4+1.
По Хатлонской области – Переменная облачность, в долинах дождь, в предгорных районах снег, местами сильный, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 5-10 тепла, в предгорьях ночью -4+1, днем 0-5 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем -4+1, по ВГБАО ночью 12-17 мороза, днем 4-9 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах дождь (ночью с переходом в мокрый снег), в горных районах осадки (дождь, снег), местами сильные, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 3-8 тепла, в горах ночью -4+1, днем -1+4.
По городу Душанбе – Переменная облачность, дождь (ночью с переходом в мокрый снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 5-7 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, дождь, с переходом в мокрый снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 1-3 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 6-8 тепла.
По городу Хорог – Облачно, снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 0-2 мороза.
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