В Таджикистане сегодня прошла акция по просмотру документального фильма о президенте Таджикистана Эмомали Рахмоне. Фильм под названием "Марди рох" ("Человек дороги") был снят телеканалом "Сафина" и повествует о жизни и деятельности таджикского лидера.
В пресс-центре Комитета по делам молодёжи и спорта при правительстве, который и выступил инициатором акции, сообщили, что в Душанбе фильм был продемонстрирован во всех вузах. Коллективный просмотр был организован и в столичном «Vefa-центре», куда были приглашены 700 молодых работников министерств и ведомств.
После фильма члены молодежного движения "Последователи Лидера нации" провели флеш-моб под девизом «Я горжусь своим Президентом» и раздали участникам акции значки с изображением Эмомали Рахмона.
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Кулли ахбор
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Socrat4
Ого, только что в другой ветке написал коммент, что нету воссторженных отзывов любящего народа. Вот эта оперативность!
Гарми.5
Т.е. сделали просмотр обязательным для студентов и чиновников? Такое было, когда при покойном Л.Брежневе в СССР всех заставляли изучать "Малая земля", "Целина" и др. его произведения в обязательном порядке.