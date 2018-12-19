Трагическое происшествие произошло на севере республики, в Истаравшане. Брат убил и обезглавил свою родную 17-летнюю сестру-школьницу лишь из-за слухов в том, что она встречается с мужчиной.

Как сообщили "АП" в МВД Таджикистана, обезглавленное тело девушки было обнаружено на прошлой неделе в старом канале на окраине села Уяс в сельском джамоате Зархалол города Истаравшан.

Милиции удалось установить личность погибшей: ею оказалась 17-летняя Орзугул Ашуркулова, ученица 11 класса средней школы №42 Истаравшана, которая числилась как без вести пропавшая.

"По подозрению в убийстве был задержан ее брат Толибджон Ашуркулов, 1995 года рождения, житель села Ободдара джамоата Зархалол города Истаравшан, холостяк и безработный. Он убил сестру за то, что до него дошли слухи о связях его сестры с чужими мужчинами", - сообщили в МВД.

Мужчина вечером 28 ноября сначала задушил сестру, а затем отрезал ей голову, рассказали в МВД.

Сейчас против Ашуркулова Толибджона возбуждено уголовное дело по ст. 104, ч.1 УК РТ (убийство), он взят под стражу, ведется следствие.

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