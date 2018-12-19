Государственный бюджет Таджикистана за 11 месяцев этого года перевыполнен на более, чем 175 млн сомони (около $20 млн).

Общий объем госбюджета в январе-ноябре 2018 года составил около 19,5 млрд сомони, что на 0,9% больше уточненного плана, сообщает министерство финансов.

Налоговые поступления за 11 месяцев этого года составили более 13,1 млрд сомони. В прошлом году такая сумма налогов была собрана за весь год.

Доля налоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета достигает почти 70%.

В частности, в нынешнем году по сравнению с прошлым годом увеличился сбор подоходного налога, налога на прибыль, акциза и налога на добавленную стоимость.

Общий размер расходов бюджета в январе-ноябре составили около 19,8 млрд сомони,. Расходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились почти на 18% .

Более четверти расходов бюджета приходились на топливно-энергетический комплекс, а около 17% - на просвещение.

На социальное страхование и социальную защиту направлялись 13% расходов, а около 7% - на здравоохранение.

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