Зять президента Ирана Хасана Рухони Камбиз Мехтизаде подал в отставку спустя три дня после назначения на должность заместителя министра промышленности страны, сообщает SalamNews.
По данным источника, отставка зятя президента произошла после протестов иранских СМИ и НПО.
Камбиз Мехдизаде, которому чуть более 30-и лет, женился на дочери Рухони в августе этого года. В субботу он был назначен на руководящую должность, а уже в понедельник ушел в отставку после критики в социальных сетях и со стороны некоторых законодателей.
«Я благодарю вас за то, что вы сочли меня достойным и пригласили работать вместе с вами в этом Министерстве, но я прошу, чтобы меня освободили от службы, чтобы я мог продолжать свою научную и исследовательскую деятельность», - написал Мехдизаде в своем заявлении об отставке.
Мехдщизаде - аспирант в области нефтяной инженерии. В прошлом он работал советником в министерстве нефти Ирана. Министр, назначивший его, пытался защитить свой выбор всего за несколько часов до отставки, заявляя, что Мехдизаде был «выбран исходя из его компетенции, а то, что он зять президента, не имело к назначению никакого отношения».
До этого назначения К.Мехтизаде занимал пост председателя центра развития энергетической сферы в отделе науки и технологии аппарата президента Ирана.
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