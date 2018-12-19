Таджикский поэт Абдукаххор Косим, который в прошлом году был исключен из рядов Союза писателей Таджикистана, стал лауреатом Международной литературной премии имени Владимира Набокова. Об этом поэт сообщил на личной странице в Facebook.

Изначально Абудкаххор Косим писал стихи на родном языке, в последние годы укрепил отношения с российским коллегами, опубликовал свои произведения на портале «Стихи.ру», стал членом Интернационального Союза писателей (ИСП).

В прошлом году, когда его исключили из Союза писателей Таджикистана, якобы из-за недостаточной художественности его стихов, поэт сказал: «истинный поэт не нуждается в союзах или объединениях».

«Я лучше буду работать над совершенствованием своего мастерства, создам кружки любителей поэзии в регионах и буду укреплять отношения с международными творческими ассоциациями с целью пропаганды таджикской литературы за рубежом», - говорил он тогда.

Автор признается, что премия имени Владимира Набокова стала для него полной неожиданностью, и он благодарен организаторам за признание его таланта.

Премия Набокова – это статусная международная награда для русскоязычных поэтов, прозаиков и публицистов, издающихся или желающих издаваться за рубежом в переводах на иностранные языки.

Учредители премии: Интернациональный Союз писателей (ИСП), редакция литературного журнала Союза писателей России «Российский колокол», радио «Русская культура».

Абдукаххор Косим в своих произведениях воспевает дружбу народов и общепринятые ценности человечества. Отличник просвещения и науки Республики Таджикистан, «Отличник культуры". Автор книг «Алифбои шавковар» (Занимательный букварь); «Бешаи анбухи андеша» (Густой лес размышлений); «Садои дил» (Голос души); «Ворисон» (Последователи); «Сарзамини сабзи хотира» (Зелёная страна воспоминаний) и другие. Пишет стихи, как на таджикском, так и на русском языке. Член Интернационального союза писателей, координатор международного правления Интернационального союза писателей. Номинант национальной литературной премии «Поэт года 2016»; Номинант литературной премии имени Сергея Есенина 2016 г.; Номинант премии «Наследие» 2017г.; финалист Международного конкурса имени Ф. Тютчева, «Дипломант Международного Открытого Музыкально – литературного фестиваля «Ялос-2017-2018» им. Льва Болдова».

Отметим, что в лонг-листе премии были имена более 100 авторов из стран СНГ.

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