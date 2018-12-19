Таджикский поэт Абдукаххор Косим, который в прошлом году был исключен из рядов Союза писателей Таджикистана, стал лауреатом Международной литературной премии имени Владимира Набокова. Об этом поэт сообщил на личной странице в Facebook.
Изначально Абудкаххор Косим писал стихи на родном языке, в последние годы укрепил отношения с российским коллегами, опубликовал свои произведения на портале «Стихи.ру», стал членом Интернационального Союза писателей (ИСП).
В прошлом году, когда его исключили из Союза писателей Таджикистана, якобы из-за недостаточной художественности его стихов, поэт сказал: «истинный поэт не нуждается в союзах или объединениях».
«Я лучше буду работать над совершенствованием своего мастерства, создам кружки любителей поэзии в регионах и буду укреплять отношения с международными творческими ассоциациями с целью пропаганды таджикской литературы за рубежом», - говорил он тогда.
Автор признается, что премия имени Владимира Набокова стала для него полной неожиданностью, и он благодарен организаторам за признание его таланта.
Премия Набокова – это статусная международная награда для русскоязычных поэтов, прозаиков и публицистов, издающихся или желающих издаваться за рубежом в переводах на иностранные языки.
Учредители премии: Интернациональный Союз писателей (ИСП), редакция литературного журнала Союза писателей России «Российский колокол», радио «Русская культура».
Абдукаххор Косим в своих произведениях воспевает дружбу народов и общепринятые ценности человечества. Отличник просвещения и науки Республики Таджикистан, «Отличник культуры". Автор книг «Алифбои шавковар» (Занимательный букварь); «Бешаи анбухи андеша» (Густой лес размышлений); «Садои дил» (Голос души); «Ворисон» (Последователи); «Сарзамини сабзи хотира» (Зелёная страна воспоминаний) и другие. Пишет стихи, как на таджикском, так и на русском языке. Член Интернационального союза писателей, координатор международного правления Интернационального союза писателей. Номинант национальной литературной премии «Поэт года 2016»; Номинант литературной премии имени Сергея Есенина 2016 г.; Номинант премии «Наследие» 2017г.; финалист Международного конкурса имени Ф. Тютчева, «Дипломант Международного Открытого Музыкально – литературного фестиваля «Ялос-2017-2018» им. Льва Болдова».
Отметим, что в лонг-листе премии были имена более 100 авторов из стран СНГ.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
БОР барои омӯзиши пиряхҳои Тоҷикистон 10 млн. доллар ҷудо мекунад
Муносибати русиягиҳо ба муҳоҷирон каме хубтар шудааст
Шикоят ба Путин аз болои роҳбари Палатаи кадастри Русия Тухтасунов
Пешниҳоди Эмомалӣ Раҳмон доир ба ивази се сараудитори Палатаи ҳисоб
Ҷустуҷӯи ҷасади “Саъдӣ-командир” дар дарёи Вахш
Тамошои дастаҷамъонаи филм дар бораи Эмомалӣ Раҳмон
Қабули қатъномаи низомисозии Қрим дар Маҷмаи умумии СММ
Боғҳои мева дар Гомелу Брест ба ифтихори Эмомалӣ Раҳмон
Рустами Эмомалӣ ҷашни зодрӯз дорад. Ӯ 31-сола шуд
Панҷ баробар коҳиши кумаки башардӯстонаи Чин ба Тоҷикистон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Socrat47
Исключили его из-за того что не было у него стихов в честь Офтоби Миллат