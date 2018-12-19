Среднемесячная номинальная заработная плата в Таджикистане выросла в октябре этого года до 1 тыс. 302 сомони ($138).

В сентябре нынешнего года после повышения зарплат бюджетникам средний ее размер по стране увеличился на 14%, составив 1 тыс. 265 сомони ($134).

Уровень же реальной зарплаты (с учетом инфляции) в октябре по сравнению с сентябрем вырос на 2,1%, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Наиболее высокую зарплату получают сотрудники финансового посредничества (банки) – 3 тыс. 186 сомони ($338).

Далее идут труженики горнодобывающей промышленности и разработки карьеров - 2 тыс. 551 сомони ($270), а строители - 2 тыс. 476 сомони ($263).

Зарплата работников сектора электроэнергетики и водоснабжения составила 1 тыс. 546 сомони ($164).

Наиболее низкая зарплата сложилась у работников сельского хозяйства и охоты - 541 сомони ($57).

Согласно исследованию «Высшей школы экономики» (Россия), наиболее низкая среднемесячная номинальная зарплата среди стран СНГ в прошлом году сложилась в Таджикистане - $137.

Средняя зарплата в Казахстане составила $459,1, Беларуси – $421,9, Азербайджане – $306,7, Молдове – $308,4, Украине – $272,9, Кыргызстане – $216,3.

Самая высокая средняя зарплата в прошлом году была зафиксирована в России ($600), где, по различным данным, находится более 1 миллиона граждан Таджикистана.

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