Литовские правоохранительные органы заявили о пресечении деятельности серьезной преступной группировки, которая угоняла престижные автомобили с территории Германии. Конечный пункт транспортировки угнанных иномарок — Таджикистан.
Радио «Znad Wilii» со ссылкой на главу полиции Каунасского района Дариуса Лукаускаса сообщило, что угонщики брали преимущественно новые машины.
«Офицеры задержали восемь человек в Вильнюсе и Каунасе. Еще двое были задержаны непосредственно в Германии. По предварительным оценкам, угнанные автомобили стоят около 1,5 млн. евро», — сказал он.
Сообщается, что все задержанные граждане Литвы.
EADaily сообщает, что в настоящее время несколько автомобилей найдены в Таджикистане. Полицейский уточнил, что расследование длилось год при поддержке коллег из Германии и других стран.
По данным издания, Таджикистан все чаще становится «привлекательной локацией» для угонщиков, поскольку здесь отсутствует инфраструктура проверки легитимности автомобилей. Например, в июне 2018 года в Душанбе были обнаружены три иномарки, угнанные в Санкт-Петербурге и Москве. Машины были задержаны с поддельными таджикскими государственными номерами.
Ранее СМИ сообщали, что Северо-западная транспортная прокуратура России обнаружила в железнодорожном составе, следующем в Таджикистан, четыре автомобиля премиум-класса Porsche Cayenne. Люксовые кроссоверы находились в вагоне вместе с моющими средствами, которые и были заявлены в сопроводительных таможенных документах. Судя по документам, товарный поезд следовал из Литвы в Таджикистан.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
БОР барои омӯзиши пиряхҳои Тоҷикистон 10 млн. доллар ҷудо мекунад
Муносибати русиягиҳо ба муҳоҷирон каме хубтар шудааст
Шикоят ба Путин аз болои роҳбари Палатаи кадастри Русия Тухтасунов
Пешниҳоди Эмомалӣ Раҳмон доир ба ивази се сараудитори Палатаи ҳисоб
Ҷустуҷӯи ҷасади “Саъдӣ-командир” дар дарёи Вахш
Тамошои дастаҷамъонаи филм дар бораи Эмомалӣ Раҳмон
Қабули қатъномаи низомисозии Қрим дар Маҷмаи умумии СММ
Боғҳои мева дар Гомелу Брест ба ифтихори Эмомалӣ Раҳмон
Рустами Эмомалӣ ҷашни зодрӯз дорад. Ӯ 31-сола шуд
Панҷ баробар коҳиши кумаки башардӯстонаи Чин ба Тоҷикистон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Rustam2
Страна дешёвых портов!
Socrat Rustam46
Портов или понтов?