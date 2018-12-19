Литовские правоохранительные органы заявили о пресечении деятельности серьезной преступной группировки, которая угоняла престижные автомобили с территории Германии. Конечный пункт транспортировки угнанных иномарок — Таджикистан.

Радио «Znad Wilii» со ссылкой на главу полиции Каунасского района Дариуса Лукаускаса сообщило, что угонщики брали преимущественно новые машины.

«Офицеры задержали восемь человек в Вильнюсе и Каунасе. Еще двое были задержаны непосредственно в Германии. По предварительным оценкам, угнанные автомобили стоят около 1,5 млн. евро», — сказал он.

Сообщается, что все задержанные граждане Литвы.

EADaily сообщает, что в настоящее время несколько автомобилей найдены в Таджикистане. Полицейский уточнил, что расследование длилось год при поддержке коллег из Германии и других стран.

По данным издания, Таджикистан все чаще становится «привлекательной локацией» для угонщиков, поскольку здесь отсутствует инфраструктура проверки легитимности автомобилей. Например, в июне 2018 года в Душанбе были обнаружены три иномарки, угнанные в Санкт-Петербурге и Москве. Машины были задержаны с поддельными таджикскими государственными номерами.

Ранее СМИ сообщали, что Северо-западная транспортная прокуратура России обнаружила в железнодорожном составе, следующем в Таджикистан, четыре автомобиля премиум-класса Porsche Cayenne. Люксовые кроссоверы находились в вагоне вместе с моющими средствами, которые и были заявлены в сопроводительных таможенных документах. Судя по документам, товарный поезд следовал из Литвы в Таджикистан.

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