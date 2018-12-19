Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил правительству найти студентов из республики, участвовавших в Москве в конфликте в геологоразведочном университете. Об этом сообщается на сайте постоянного представительства Ингушетии при президенте России.
Евкуров отметил, что поручения были даны постпредству Ингушетии в Москве и региональному министерству образования и науки.
«Как правило, больше всего в конфликтных ситуациях замечены те, кто не посещает занятия и не учится», — заявил Евкуров. Он считает, что таких ребят можно выявить и провести с ними профилактическую работу.
Накануне рано утром в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) были проведены обыски, задержаны и доставлены в ОВД «Обручевский» и ОВД «Зюзино» 36 ингушских студентов. Задержание было связано с заявлением студента из Таджикистана, который пожаловался, что студенты-ингуши его избили и выстрелили в него из травматического пистолета.
Всего в этом вузе учатся 84 студента из Ингушетии, среди них есть неуспевающие и те, за кем числятся дисциплинарные нарушения.
Конфликт между студентами в РГГРУ произошел 15 декабря. Ингуши узнали, что якобы таджикские студенты избили брата одного из них и приехали на разборки.
После этого в общежитие вызвали полицию и Росгвардию, которая провела обыски и задержание студентов.
Между тем, по сообщению Радио Озоди в общежитии действительно произошла драка, однако без участия студентов из Таджикистана.
«В общежитии произошла драка между казахами и ингушами. Наших студентов там не было. Конфликт произошел после того, как студент из Казахстана избил студента-ингуша. После этого, ингуши собрались и напали на казахов. Причину избиения студента из Ингушетии мы не знаем»,- сказал радио таджикский студент, комната которого также подвергалась обыску со стороны сотрудников полиции.
В этом году в РГГРУ поступили 80 абитуриентов из Таджикистана.
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