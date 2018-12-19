Россияне стали позитивнее относиться к иммигрантам, и выступают в поддержку въезда в Россию русскоязычных, молодых и образованных граждан других стран, свидетельствуют данные опубликованного опроса ВЦИОМ, передает ТАСС.

"За последние пять лет респонденты стали более позитивно относиться к присутствию мигрантов в ряде сфер - в органах местной власти (с 86 до 74%), в правоохранительных органах (с 84 до 69%), в образовании (с 81 до 58%), в медицине (с 76 до 51%), в общественном питании (с 70 до 43%), в общественном транспорте (с 68 до 58%)", - говорится в опросе.

По словам руководителя Департамента исследований ВЦИОМ Степана Львова, изменение отношения к иммигрантам связано сразу с несколькими факторами.

"Во-первых, россияне привыкли к мигрантам - стало понятно, что они приезжают на заработки, а не захватывать жизненное пространство - не секрет, что такие страхи были распространены в начале "нулевых" годов, во-вторых, появились элементы конструктивного, рационального отношения к мигрантам - роли и статусы определены, ниши заняты и консенсус в этом вопросе в основном достигнут. В-третьих, "телевизионная картинка" о проблемах с мигрантами в Европе - по сравнению с которыми, ситуация в России представляется почти нормальной. Проблем в отношениях с мигрантами, конечно, хватает, но и алармизма по их поводу в российском обществе нет", - подчеркнул он.

Представители Беларуси (25%), Украины (21%), Германии (16%) и Казахстана (15%) находятся в первых строчках в "народном" рейтинге для въезда в Россию. В антирейтинге оказались представители таких стран, как Таджикистан (15%), Узбекистан (14%), Украина (13%), США (11%), Китай (9%).

Между тем, как свидетельствуют данные опроса, жители страны скорее негативно относятся к присутствию представителей других стран в большинстве сфер общественной жизни. Наиболее критично относятся к занятости приезжих в органах местной власти и самоуправления (74%), правоохранительных органах (69%), образовании (58%), общественном транспорте (58%), медицине (51%).

Присутствие приезжих в сфере торговли (продовольственные рынки) не одобряют 40% опрошенных. Более лояльны респонденты к тому, чтобы иммигранты были заняты в сфере услуг (64% относятся к этому скорее позитивно), коммунальном хозяйстве (62%), строительстве (49%).

При этом 48% россиян полагают, что приезжие восполняют нехватку рабочих рук на низкоквалифицированной и малооплачиваемой работе. Одновременно половина россиян (50%) поддерживает идею привлечения в страну русских и русскоязычных иммигрантов при ограничении въезда представителей иных национальностей, а также выступают в поддержку въезда молодых и образованных граждан и ограничение притока нетрудоспособных и малообразованных иммигрантов.

В числе проблем, которые опрошенные видят в присутствии мигрантов, называется возможное усиление преступности (51% опрошенных) и повышение конкуренции на рынке труда (49%)

Инициативный всероссийский опрос был проведен 16 декабря 2018 года. В нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.

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