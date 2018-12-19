В реке Вахш утонул отставной полковник отдельной оперативной бригады МВД Таджикистана Саъди Холмуродов. Спасатели КЧС и ГО Таджикистана ищут его тело, сообщила «АП» начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики Умеда Юсуфи.

По ее словам, 56-летний Холмуродов утонул 15 декабря в реке Вахш в районе водохранилища Сангтудинской ГЭС-1.

По предварительным данным, в воде Саъди Холмуродов оказался по неосторожности.

«В настоящее время спасатели службы КЧС Таджикистана в городе Нурек продолжают поиск тела мужчины», - сообщили в КЧС.

Саъди Холмуродов более известный как «Саъди командир» – полковник вооруженных сил в отставке - в свое время являлся заместителем ныне покойного генерала Сухроба Касымова.

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