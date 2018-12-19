Мэр Душанбе, старший сын президента Таджикистана, Рустам Эмомали сегодня отмечает день рождения. Свой 31-й день рождения он отмечает на рабочем месте - как обычно сегодня рано утром он был в своем кабинете, сообщил «АП» источник в администрации председателя города Душанбе.

По его словам, в рамках норм закона Таджикистана «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», как и другие граждане республики, мэр может отметить свой день рождения только в семейном кругу.

Напомним, согласно этому закону члены правительства, государственные служащие, работники органов правопорядка и др. за нарушение ими или их детьми требований данного закона будут освобождены от должности.

Рустам Эмомали родился 19 декабря 1987 года.

В 2008 году окончил Таджикский национальный университет по специальности «Мировая экономика», в 2011 году — Академию государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2014 году — Академию министерства внутренних дел Республики Таджикистан по специальности «Правовед».

В 2006-2009 гг. работал в качестве главного специалиста отдела сотрудничества со Всемирной торговой организацией Минэкономразвития и торговли.

С апреля 2009 года был исполняющим обязанности Начальника Управления поддержки предпринимательства в Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом и в июне 2009 года назначен начальником данного управления.

В 2011-2012 гг. работал в должности Начальника Управления организации борьбы с таможенными правонарушениями Таможенной службы при правительстве Республики Таджикистан.

С 2012 по 2013 годы - заместитель начальника Таможенной службы, а в 2013-2015 гг. был начальником этой службы.

Указом президента от 16 марта 2015 года был назначен директором Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией.

С 4 апреля 2017 является председателем города Душанбе.

С 2012 по 2017 годы Рустам Эмомали занимал должность президента футбольной федерации Таджикистана.

Награжден орденом «Зарринточ» ("Золотая корона") II степени за «достойную и плодотворную деятельность в исполнительном органе государственной власти».

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