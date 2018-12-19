Сегодня, 18 декабря, в Душанбе состоялась семнадцатая сессия Маджлиса народных депутатов города пятого созыва. Мэр Душанбе Рустам Эмомали рассказал депутатам, что сделано в столице за неполный год.

В ходе собрания были рассмотрены 4 основных вопроса: отчет председателя города о результатах социально-экономического развития Душанбе за 11 месяцев текущего года, проект бюджета города в 2019 году, утверждение бюджета Душанбе за 2017 год и решение об изменении границ столицы.

Депутаты рассмотрели и одобрили план по расширению границ столицы на 7,6 тысяч гектаров за счет территории района Рудаки.

В ходе обсуждения бюджета на 2019 год мэр Душанбе Рустами Эмомали поручил соответствующим структурам города приложить все усилия для выполнения этой задачи, находить новые источники и увеличить доходную часть бюджета. Выполнение бюджета Душанбе за 2017 год было утверждено.

Было указано, что за третий квартал 2018 года со стороны предприятий города было произведено продукции на общую сумму 9,3 миллиард сомони, что на 6,7% больше по сравнению с прошлым годом. Общий объем товарооборота составил 6 млрд. сомони, что по сравнению с прошлым годом больше на 19,4%.

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