О «сокрушительной победе» в войне с коррупцией председатель КНР Си Цзиньпин заявил, выступая с речью на торжественном собрании в честь 40-летия «политики реформ и открытости».
В своем 80-минутном выступлении лидер Китая затронул широкий спектр вопросов как внутренней, так и внешней политики.
В частности, он заявил, что Китай не стремится к гегемонии на мировой арене, но и «не позволит кому-либо диктовать стране или ее жителям, что они должны делать или не делать».
По его словам, власти Китая тверды в своем курсе на соблюдение жесткой дисциплины, стремлении бороться с бюрократией, гедонизмом и расточительностью, намерены проявлять нетерпимость и строгость к коррупции.
Си Цзиньпин подчеркнул, что в борьбе с коррупцией была достигнута «убедительная победа».
Так, в ноябре текущего года Верховная народная прокуратура КНР отправила под арест бывшего вице-губернатора провинции Гуйчжоу Пу Бо, которого подозревают в получении взятки. В ходе расследования он был исключен из Компартии КНР и снят с должности.
Несколько ранее, в сентябре, было начато расследование в отношении председателя Государственного энергетического управления страны Нура Бекри из-за подозрений в коррупции.
Также китайский лидер особо подчеркнул руководящую и направляющую роль партии в успехе реформ.
Политика реформ и открытости была провозглашена в Китае в 1978 году. Ее главным идеологом был Дэн Сяопин, а целью — создание «социалистической рыночной экономики».
Реформы, в числе прочего, обеспечили Китаю ежегодный рост ВВП почти на 10% с середины 1990-х по середину 2000-х годов. В 2017 году ВВП Китая, по оценке Всемирного банка, вырос на 6,9%.
Некоторые политологи ожидали, что Си Цзиньпин в речи представит какие-либо предложения, направленные на борьбу с замедлением экономического роста, например, о сокращении поддержки госпредприятий. Однако глава КНР никаких изменений в экономической политике предлагать не стал, призвав лишь завершить уже идущие реформы.
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