Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Об этом сообщает официальный Твиттер клуба (twitter.com/ManUtd).
«Клуб хотел бы поблагодарить Жозе за его работу в „Манчестер Юнайтед“ и пожелать ему успехов в будущем», - говорится в сообщении.
Имя нового тренера команды будет названо до конца нынешнего сезона. На официальном сайте "красных дьяволов" указано, что клуб назначит и.о. главного тренера, который доработает нынешний сезон.
В сезоне-2018/19 «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в чемпионате Англии и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 19 очков.
Жозе Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» в мае 2016 года. В первом сезоне с клубом португальский тренер выиграл Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. Сезон-2017/18 команда завершила на втором месте в чемпионате Англии.
Последним матчем Моуринью была игра против «Ливерпуля», в котором «красные дьяволы» проиграли со счётом 1:3.
Ранее сообщалось, что в случае досрочной отставки Жозе Моуринью клуб заплатит ему компенсацию в размере 24 миллионов фунтов стерлингов.
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