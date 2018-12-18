Первый Микрофинансовый Банк с радостью сообщает о внедрении новой услуги онлайн-платежей. Теперь держатели карты Национальной платежной системы «Корти Милли» могут оплачивать коммунальные услуги, пополнять мобильные счета и переводить денежные средства с карты на карту в режиме реального времени 24 часа 7 дней в неделю. Также есть возможность оформления заявки на получение денежного перевода на свою карту, включая «Корти Осон».

Первый Микрофинансовый Банк предлагает безналичные расчеты по картам совершенно БЕСПЛАТНО. Клиенты могут, в режиме реального времени пополнить мобильные счета таких операторов как Тселл, Вавилон, Билайн и Мегафон, оплачивать коммунальные услуги, и переводить денежные средства с одной карты на другую карту Национальной платежной системы «Корти Милли».

В скором времени, Банк планирует запустить онлайн услугу погашения кредитов. Для упрощения процесса оплаты и осуществления денежных переводов будет внедрена опция регистрации клиента посредством открытия личного кабинета.

«Теперь для пополнения мобильного счета и оплаты услуг вам не придется снимать наличные деньги, а просто можно воспользоваться услугой онлайн платежа на сайте pay.fmfb.tj/ с компьютера или смартфона», - отметил Директор департамента банковских услуг Амид Ташрифбеков.

ЗАО «Первый Микрофинансовый Банк» предоставляет полный спектр банковских услуг через свою общенациональную сеть из 7 филиалов и 30 центров банковских услуг. Сеть охватывает все регионы Таджикистана, в том числе отдаленные районы страны, где присутствие других финансовых посредников ограничено.

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