В Душанбе подвели итоги проекта «Борьба с детским трудом и торговлей людьми в Центральной Азии», осуществляемого Международной организацией труда (МОТ) -ИПЕК совместно с его партнерами по всей стране.

На заключительной встрече Межведомственного Координационного совета по искоренению наихудших форм детского труда (НФДТ) мы побеседовали с Национальным координатором МОТ в Таджикистане Собиром Аминовым. Он рассказал нам о том, что считает главным достижением проекта длиною в целое десятилетие, возможно ли полное искоренение этой проблемы в стране и о том, что будет после завершения проекта.

Национальный координатор МОТ в Таджикистане Собир Аминов Фото из личного архива Аминова

- Собир, насколько проблема детского труда больная тема для республики?

- Проблема искоренения наихудших форм детского труда (НФДТ) актуальна во всем мире, так как количество работающих детей остается, по-прежнему, на высоком уровне. Причем это связано не только с экономической составляющей, как многие ошибочно считают. Никто не спорит, чем выше уровень жизни у семьи, тем меньше вероятность, что ребенок будет вынужден идти на заработки. Но в этом вопросе не меньшую роль играет работа над сознанием и пониманием проблемы родителями и работодателями, которые разрешают детям быть вовлеченными в наихудшие формы детского труда. В этой связи очень важно тесно сотрудничать всем структурам, которые так или иначе связаны с явлением детского труда – правительству, работодателям, профсоюзам и международным партнерам.

Новый Трудовой кодекс Республики Таджикистан, утвержденный в июле 2016 года, устанавливает минимальный возраст для приема на работу, составляющий 15 лет. Отдельный раздел (статьи 207-214) посвящен защите прав работников, не достигших 18-летнего возраста.

Долгое время Таджикистан находился в «черном» списке стран, которые не предпринимают никаких усилий для искоренения наихудших форм детского труда. И только несколько лет назад наша страна была исключена из него, потому как ситуация в республике значительно изменилась в лучшую сторону. И все же для нашей страны вопрос работающих детей остается крайне болезненным. Таджикистан – аграрная страна, и многие дети вовлечены в работу в сельской местности, в фермерских хозяйствах.

За десять лет совместной работы с партнерами нам удалось достичь внушительных результатов: добиться изменений в законодательной базе и снизить уровень наихудших форм детского труда. Согласно проведенному в 2016 году исследованию динамики развития детского труда в сравнении с 2012 годом, уровень эксплуатации детского труда снизился почти втрое – почти на 270 тысяч детей в возрасте 12-17 лет, что составило 10,3 процентных пункта. То есть, широкоформатный и системный подход к борьбе с детским трудом и его наихудшими формами в Таджикистане за последние 10 лет позволили заметно сократить масштабы проблемы.

Кроме того, были подписаны важные документы: Национальная программа по искоренению наихудших форм детского труда на 2015-2020 годы, Национальный план действий по противодействию торговле людьми на 2016-2018 и 2019-2021 годы, список работ с вредными и опасными условиями труда, в которых запрещается применение труда лиц, моложе 18 лет и предельные нормы при подъеме и перемещении тяжестей вручную, разработан глоссарий терминов, используемых в сфере принудительного труда.

Архивное фото Фото Asia-Plus

- А что Вы считаете главной победой деятельности проекта?

- Решение любой проблемы начинается с осознания этой проблемы. На протяжении десяти лет деятельности проекта во главе с его координатором Мухайё Хосабековой и партнерами удалось прийти к пониманию стоящей перед страной проблемы эксплуатации детского труда, и того, к чему приведет ее решение - общему улучшению благосостояния нации. Ведь ни государство, ни родители не заинтересованы в том, чтобы ребенок был вовлечен в наихудшие формы детского труда, потому что ребенка, работающего в опасных условиях труда, практически автоматически можно считать калекой, который в будущем станет тяжелым бременем для себя, своей семьи и государства. В то же самое время, если ребенок пройдет профессиональное обучение и/или получит высшее образование, и только потом выйдет на рынок труда, сможет стать гражданином, способным принести пользу как свой семье, так и стране.

Статья 18 Закона «О защите прав ребенка» (от 18 марта 2015 г., № 1196) прямо запрещает прием на работу детей для выполнения вредных и опасных видов работ.

К слову, одним из достижений проводимой кампании мы считаем разработанный Кодекс трудовых условий для членов ассоциации работодателей Таджикистана. Даже если ребенок из нуждающейся семьи устраивается на работу, и его родитель не понимает последствий для здоровья ребенка, то сам работодатель должен осознавать ответственность, которую будет нести перед государством.

Не только дети, но и родители этих детей попадают под защиту нашей программы. В рамках системы мониторинга детского труда более 1200 родителей были проконсультированы по вопросам прав ребенка, нормам трудового права, а также прошли курсы профессионального обучения. Мы ведем активную работу над созданием рабочих мест для родителей в целях улучшения экономического положение в семье, чтобы детям не нужно было работать. Это стало возможно благодаря непрерывному финансированию проекта донором - Федеративной Республикой Германии.

Перечень работ с опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет и соответствующие нормы (предельно допустимые нагрузки при подъеме и перемещении тяжестей) был утвержден Постановлением правительства Таджикистана №169 от 4 марта 2014 года и подписан Президентом Таджикистана.

- Собир, а возможно ли полное искоренение проблемы детского в Таджикистане? Если да, то когда, на Ваш взгляд, это может произойти?

- Согласно стратегиям Целей устойчивого развития (ЦУР), перед нами стоит задача полностью искоренить детский труд к 2025 году, а к 2030 году - принудительный труд, современные виды рабства и торговлю людьми во всем мире. Эту цель мы будем преследовать как на глобальном, так и на локальном уровне. Самое главное в этом вопросе то, что ключевые партнеры этого процесса - правительство и социальные партнеры полны решимости искоренить проблему принудительного труда навсегда. Для этого уже сейчас ведутся работы по направлениям продуктивной занятости, улучшению системы социальной защиты и др.

Закон «Об ответственности родителей за воспитание детей» от 2 августа 2011 года устанавливает конкретные правовые нормы, регулирующие обязанности и ответственность родителей, и требует от родителей не допускать участия детей в тех видах работ, которые могут быть опасны и принести вред здоровью ребенка, а также в других видах работ, которые могут повредить нормальному физическому и психическому развитию ребенка

- Проект «Борьба с детским трудом и торговлей людьми в Центральной Азии» подходит к своему логическому завершению. Что будет дальше?

- Вы правы, проект завершается, но это вовсе не значит, что техническая помощь по борьбе с искоренением детского труда оканчивается. Сотрудничество между Международной Организацией Труда и Республикой Таджикистан основано на глобальной программе по достойному труду. Кстати, в этом году мы провели большую двухдневную консультацию с нашими партнерами, на которой выявили основные приоритетные направления дальнейшей работы, которые будут заложены в очередной программе на период с 2019 по 2023 годы. Мы выявили три приоритета:

- расширение эксклюзивного экономического роста путем создания достойных рабочих мест;

- улучшение условий труда и расширение социальной защиты для женщин и мужчин;

- укрепление потенциала трехсторонних партнеров и институтов социального диалога для решения трудовых вопросов.

Как видите, задачи перед нами стоят глобальные, а направление четко обозримое.

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