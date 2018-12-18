Столица будет расширяться за счёт земель джамоатов района Рудаки. У многих местных жителей, чьи дома объявлены самовольно построенными, могут возникнуть проблемы. В своё время власти сами раздавали им участки, а сегодня за «незаконно захваченные» земли их штрафуют. Будут ли их выселять?

Облик будущего Душанбе

Душанбинские депутаты скоро рассмотрят вопрос о расширении столицы. В соответствии с генпланом Душанбе, утвержденном 28 апреля 2017 года, основное административно-территориальное расширение города планируется на юг, частично на север, восток и запад.

Реализация генплана разбита на этапы, каждый из которых будет охватывать определенный срок развития города до 2040 года.

Намечено расширение застраиваемой территории столицы с нынешних 12,7 тысяч до 18 тысяч гектаров в 2025 году, 25 тысяч гектаров в 2040 году и 30 тысяч - после 2040 года.

Правительство также отмечает в постановлении, что исполнительные органы государственной власти города Гиссар, Варзобского района и района Рудаки обязуются не допускать возведения объектов капитального строительства и посадку многолетних насаждений на землях, определённых в соответствии с генеральным планом Душанбе в качестве территории перспективного развития столицы.

Новые границы Душанбе обозначили специалисты госкомитета по земельному управлению и геодезии.

Для расширения территории будут отобраны части земель джамоатов Чоряккорон, Чортеппа, Сарикишти, Чимтеппа, Навобод, Россия и Гулистон района Рудаки.

Махинации с землёй

О расширении Душанбе впервые за долгие годы заговорили в 2017 году. Тогда в указанных джамоатах начались повальные проверки на предмет законности жилых домов.

Этим занимается республиканский штаб «по контролю за эффективным и рациональным использованием земель на территории района Рудаки и расширения земель города Душанбе».

За 9 месяцев 2018 года, согласно данным Госкомземли, в ходе проверок соблюдения требований Земельного кодекса и других нормативно-правовых актов, были выявлены более 11, 6 тысяч нарушений, штрафы составили около 4 млн. сомони.

Нарушения, в данном случае, подразумевают под собой незаконное владение участками и строительство на земле, самовольный захват земель, выделенных под инфраструктуру (дороги, лотки и пр.).

Люди, которые были подвергнуты штрафу, негодуют. Дело в том, что почти все они в разное время получили разрешение на выделение земельного участка у председателя района Рудаки. Законно. Они недовольны, что власти не учитывают, что почти все нарушители закона на самом деле являются жертвами земельных махинаций чиновников.

- Сами дали разрешение строить в свое время, сегодня заявляют, что наши дома незаконны, при этом не предлагают компенсации за ущерб, - поясняют жители джамоата Чимтеппа, который граничит с Душанбе со стороны рынка «Корвон». – А для того, чтобы не выплачивать ущерб придумали дополнения в Градостроительный кодекс, согласно которым впредь построенные самовольно, без согласования с властями объекты, будут снесены за счет застройщика.

Впредь. Но что же будет с теми, кто построил раньше, и даже уже был оштрафован? Заставят ли их сносить постройки или все же разрешат узаконить?

- Нам об этом ничего не говорят, - отмечают жители района Рудаки.

Вообще, складывается какая-то непонятная ситуация. Власти штрафуют владельцев домов за нарушение земельного законодательства, и после этого те продолжают строить или жить в уже построенных домах. В чем смысл штрафа?

Как бороться против самовольных построек?

Весной этого года президент Таджикистана Эмомали Рахмон рекомендовал создать отдельную структуру при Генеральной прокуратуре, которая бы осуществляла контроль за соблюдением земельного законодательства.

Холмы продолжают застраивать Фото Asia-Plus

Глава государства заявил на встрече с прокурорами, что за последние 26 лет в стране выделено 130 тысяч гектаров земли под строительство жилья для 1 млн. 400 тысяч семей. Однако в результате несправедливого раздела земли были зарегистрированы факты нарушения закона в этой сфере.

За последние 10 лет прокуроры опротестовали около 6 тысяч незаконных решений, подписанных председателями городов и районов, из которых 4 тысячи или 74% связаны с нарушением земельного законодательства. В частности в районе Рудаки были раскрыты несколько преступных группировок, которые занимались сделками, связанными с землей.

Опасный участок

Тогда же президент призвал сотрудников прокуратуры принять меры по соблюдению стандартов при строительстве жилых домов, с созданием необходимой инфраструктуры.

Одним из проблемных мест в этом отношении являются дома на холмах на северной окраине Душанбе, напротив микрорайона Зарафшон.

Фото Asia-Plus

И хотя это тоже район Рудаки, забирать эти места под расширение столицы, судя по генплану, не будут. Однако возникший тут кишлак может создать проблему для города, в том числе, для его растущей инфраструктуры.

Владельцы домов на холмах в своё время получили эти земельные участки от руководства района Рудаки. Однако никто не думал, что они в один прекрасный день окажутся жертвами махинаторов и о том, что на этих землях нельзя строить жилища из-за высокой сейсмичности.

На основании протокола рабочего совещания при президенте РТ №1к/30-6 от 20 августа 2018 года о незаконных постройках на холмах в окрестностях Душанбе была создана рабочая комиссия, куда вошли представители прокуратуры, госкомземли, других органов власти, которые тщательно изучают, каким образом эти земли были переданы населению для строительства жилых домов.

В начале недели мы здесь побывали.

Раньше на большей части этих земель колхозы выращивали богарную пшеницу, остальная часть использовалась как пастбища. Со стороны жилмассива Зарафшона пролегала дорога, которая вела в кишлак Джайра-Булак (таково было прежнее название этой местности). Начиная, примерно с 2005 года, эти холмы начали застраиваться.

Верхушки этих холмов образованы лёссовидными суглинками, которые подвержены эрозии, поэтому представляют опасность возникновения оползней. В этом они очень похожи на холмы, где были расположены населенные пункты Шарора и Окули-Боло Гиссарского района, уничтоженные оползнями вследствие землетрясения 1989 года.

В свое время против строительства в этой местности высказались представители КЧС, однако комиссия по распределению земель на приусадебные участки представителей этого ведомства включать не считала нужным

Трущоба на виду

… Жизнь здесь похожа на выживание. Здесь нет воды, её привозит за деньги водовоз. Дома не огорожены, возле них нет ни одной растительности. Инфраструктура – автодорога, водопровод, место для сбора мусора, канализация, электрические столбы, трансформатор совершенно отсутствуют, не говоря уже о школе или медпункте. Но по вечерам свет горит, между прочим, ярче, чем в городе.

Вокруг домов накапливается мусор, девать его некуда. Жители микрорайона Зарафшон жалуются, что по ночам его вывозят к ним.

Вокруг домов на холмах, что напротив столичного Зарафшона, накапливается мусор, а девать его некуда Фото Asia-Plus

Многие земельные участки, прежде чем достались нынешним владельцам, прошли через многие руки. Ахрор, владелец одного из таких домов, говорит, что когда-то купил участок у одного человека, построил дом и живет со своей семьей: «Не знаю, что скажут нам власти. Если заставят сносить за свой счет, куда я пойду жить с детьми?».

Живущие в таких ужасных условиях люди совершенно не любят разговаривать с прессой. Первый человек, которого мы тут встретили, забеспокоился:

«Не хотим создать себе новые проблемы, чтобы опять нас мучили власти с допросами, как мы приобрели эти участки».

Они живут в страхе, что завтра у них отнимут дома, выгнав жителей на улицу.

Душанбе будет расширяться на юг, восток и запад, на север нет возможности. Строить высотные здания никто здесь не будет. Поэтому у местных жителей есть надежда - вдруг власти оставят их в покое или примут такое решение, которое удовлетворило бы обе стороны.

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